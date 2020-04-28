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Греция с 4 мая снимает ограничение на передвижение граждан

28.04.2020 20:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Греция с 4 мая снимает ограничение на передвижение граждан

С 4 мая в Греции снимаются ограничения на передвижение граждан. Об этом во время телеобращения к нации заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, информирует ТАСС.

Мицотакис представил план поэтапного снятия ограничений, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса. Предложенная программа рассчитана на два месяца.

С 4 мая граждане Греции смогут выйти из дома без отправки соответствующего СМС-сообщения или написания письменного заявления. При этом ограничение на выезд за пределы района проживания будет действовать еще как минимум две недели.

Также будут разрешены индивидуальные виды спорта на открытом воздухе и на море. Организованные пляжи пока будут закрыты.

Откроются и некоторые магазины: книжные, спортивных и электронных товаров, СТО. Парикмахеры смогут работать по предварительной записи. Церкви будут открыты для индивидуальных визитов.

Объекты торговли, кроме крупных торговых центров, возобновят работу с 11 мая.

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С 4 мая в Греции снимаются ограничения на передвижение граждан. Об этом во время телеобращения к нации заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис,...
 
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