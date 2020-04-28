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Греция с 4 мая снимает ограничение на передвижение граждан
28.04.2020 20:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
С 4 мая в Греции снимаются ограничения на передвижение граждан. Об этом во время телеобращения к нации заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис,
Мицотакис представил план поэтапного снятия ограничений, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса. Предложенная программа рассчитана на два месяца.
С 4 мая граждане Греции смогут выйти из дома без отправки соответствующего СМС-сообщения или написания письменного заявления. При этом ограничение на выезд за пределы района проживания будет действовать еще как минимум две недели.
Также будут разрешены индивидуальные виды спорта на открытом воздухе и на море. Организованные пляжи пока будут закрыты.
Откроются и некоторые магазины: книжные, спортивных и электронных товаров, СТО. Парикмахеры смогут работать по предварительной записи. Церкви будут открыты для индивидуальных визитов.
Объекты торговли, кроме крупных торговых центров, возобновят работу с 11 мая.
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С 4 мая в Греции снимаются ограничения на передвижение граждан. Об этом во время телеобращения к нации заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис,...
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