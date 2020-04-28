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«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

28.04.2020 21:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 апреля у православных верующих День поминовения усопших, Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных верующих сегодня Радуница. Минздрав просит по возможности оставаться дома

Отличительная черта этого дня – массовость – в новых реалиях стала опасной. Людей призвали остаться дома, но для многих этот церковный праздник – необходимая и нерушимая традиция.

О важном дне в непростое время сюжет Ирины Петыш.

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Ирина Петыш, корреспондент:
Сегодня у православных верующих Радуница. В этот день принято посещать кладбища, чтобы почтить память усопших. Обычно люди массово выезжают к местам захоронений. Однако в 2020 году, скорее всего, день пройдет намного скромнее.

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Накануне к людям обратились и медики, и представители церкви с просьбой остаться дома и поберечь себя и своих близких. Этим утром мы приехали на одно крупнейших мест захоронений – Северное кладбище. То, что сразу бросается в глаза – людей немного. С этим соглашаются и сотрудники милиции, которые работают здесь уже не первый день. Видимо, воспользовавшись большими выходными, белорусы постарались прийти на кладбище пораньше.

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Правда, и сегодня тех, кто пришел почтить память усопших, хватает. Машин в районе захоронений тоже немало, и на дороге надо быть внимательным. Одни приехали в масках и перчатках, у других собственная «концепция безопасности».

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Как он начался, я вот так хожу. Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю. Чистая могила.

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Общаемся с теми, кто пришел сегодня на кладбище, несмотря на общий призыв медиков и церкви остаться дома. Выясняется: у каждого своя личная история и личная причина. Вроде не прийти нельзя.

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Здесь похоронена у меня дочь, которой было 24 года. И мне не прийти к ней никак нельзя. Какой бы ни был снег, дождь, ветер, я все равно к ней приду. Если я бы не пошла, какое бы у меня здоровье ни было, я бы чувствовала себя плохо. А сейчас схожу, поговорю с ней, и мне становится лучше.

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Не побоялась, потому что это праздник. Я сама из Наровлянского района, из Чернобыля, поэтому он для меня очень много значит. В этом году мы не смогли поехать туда, на зону, а здесь похоронена у меня мама. Да, тяжело, страшно, но надо ходить.

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Ничего не страшно так, как смерть. Коронавирус пройдет. Может, кого-нибудь коснется, да, бедные люди страдают. Но его не надо бояться, этого коронавируса: нужно защищать себя, иммунитет свой.

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Для каждого – вне зависимости от выбора – этот день постарались сделать комфортным. Люди, оставшиеся дома, смогли попросить о молитве об умершем с помощью телефона, почты или же социальных сетей. Ну а тех, кто все же решил поехать, постарались обезопасить. Ради этого увеличили количество подвижного состава на действующих маршрутах, запустили дополнительные автобусы, а для некоторых продлили время работы до 20:00.

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Вместе или поодиночке, дома или за его пределами, но люди почтили память усопших, а это – главное.

Люди в материале: Ирина Петыш

 
 
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Новости Беларуси. 28 апреля у православных верующих День поминовения усопших, Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У православных верующих...
 
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