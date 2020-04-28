ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Места в Лиге 1 могут распределить по итогам 1-го круга или по среднему числу очков за игру

28.04.2020 21:07 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Профессиональная футбольная лига Франции рассмотрит три варианта распределения мест в таблице Лиги 1, которую собираются досрочно завершить из-за коронавируса, сообщает RMC Sport.

Первый вариант: команды будут распределены по среднему количеству очков за игру. В таком случае в Лигу чемпионов попадут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы – «Лилль», «Реймс» и «Ницца». В стыковые матчи с 18-го места отправится «Ним», с 19-го и 20-го мест напрямую вылетят «Амьен» и «Тулуза».

Второй вариант: распределить команды по текущей таблице без учета 28-го тура в Лиге 1 (так как он не был завершен). В ЛЧ попадут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в ЛЕ – «Лилль», «Лион» и «Монпелье», в стыковые матчи – «Ним», на вылет – «Амьен» и «Тулуза».

Третий вариант: распределить места в таблице по итогам первого круга (19 матчей в Лиге 1). В ЛЧ попадут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в ЛЕ – «Лилль», «Нант» и «Реймс», в стыковые матчи – «Амьен», на вылет – «Ним» и «Тулуза».

Премьер-министр Франции: «Сезон не может быть возобновлен. Массовые спортивные мероприятия отменены до сентября»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессиональная футбольная лига Франции рассмотрит три варианта распределения мест в таблице Лиги 1, которую собираются досрочно завершить из-за коронавируса,...
 
Новости дня
Новости
 
Греция с 4 мая снимает ограничение на передвижение граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика