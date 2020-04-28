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Места в Лиге 1 могут распределить по итогам 1-го круга или по среднему числу очков за игру
28.04.2020 21:07 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Профессиональная футбольная лига Франции рассмотрит три варианта распределения мест в таблице Лиги 1, которую собираются досрочно завершить из-за
Первый вариант: команды будут распределены по среднему количеству очков за игру. В таком случае в Лигу чемпионов попадут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в
Второй вариант: распределить команды по текущей таблице без учета 28-го тура в Лиге 1 (так как он не был завершен). В ЛЧ попадут «ПСЖ»,
Третий вариант: распределить места в таблице по итогам первого круга (19 матчей в Лиге 1). В ЛЧ попадут
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Профессиональная футбольная лига Франции рассмотрит три варианта распределения мест в таблице Лиги 1, которую собираются досрочно завершить из-за коронавируса,...
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