Ясинский о коронавирусе: «Рано нам накрываться простынкой и ползти в сторону кладбища»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился мнением о ситуации в стране с коронавирусом.

«Людей, которые болеют бессимптомно или с легкими симптомами намного больше. Они находятся среди нас. Рано нам накрываться простынкой и ползти в сторону кладбища. Надо жить», – сказал Ясинский в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 12208 случаев заражения коронавирусом. 1993 человека выздоровели и 79 умерли.

Беларусь на данный момент располагается на 29-м месте в мире по количеству зараженных и на 39-м месте по количеству зараженных на миллион населения.