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Ясинский о коронавирусе: «Рано нам накрываться простынкой и ползти в сторону кладбища»
28.04.2020 21:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился мнением о ситуации в стране с коронавирусом.
«Людей, которые болеют бессимптомно или с легкими симптомами намного больше. Они находятся среди нас. Рано нам накрываться простынкой и ползти в сторону кладбища. Надо жить», – сказал Ясинский в программе
На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 12208 случаев заражения коронавирусом. 1993 человека выздоровели и 79 умерли.
Беларусь на данный момент располагается на 29-м месте в мире по количеству зараженных и на 39-м месте по количеству зараженных на миллион населения.
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился мнением о ситуации в стране с коронавирусом.
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