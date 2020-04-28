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ООН о вспышке коронавируса в Беларуси: Растет в геометрической прогрессии, пришло время для неотложных мер

28.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в стране.

ООН о вспышке коронавируса в Беларуси: Растет в геометрической прогрессии, пришло время для неотложных мер
Фото: Белсат
Об этом Казана-Вишневецкая заявила в своем видеообращении к властям и гражданам Беларуси.

«Мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19…В воскресенье, 26 апреля, Министерство здравоохранения подтвердило более 10 000 случаев заражения COVID-19 в Беларуси. Это количество растет в геометрической прогрессии. Вспомните, по состоянию на 26 марта было всего 86 случаев», — заявила Казана-Вишневецкая.

В ООН призвали власти страны к незамедлительным и масштабным мерам по ужесточению физического дистанцирования в Беларуси.

Также Казана-Вишневецкая напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует внедрение мер физического дистанцирования и перенос всех массовых мероприятий.

«Кроме этого, ВОЗ рекомендует внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров», — подчеркнула представительница ООН.

По состоянию на вторник, 28 апреля в Беларуси коронавирус обнаружили у 12 208 человек, за последние сутки подтвердили 919 новых случаев. Однако Александр Лукашенко не желает никого слушать и последовательно отказывается вводить жесткие ограничения в Беларуси из-за пандемии коронавируса, называя ее «психозом». 

Надо признать, что большая доля ответственности за это лежит не только на Александре Лукашенко, но и на Минздраве, который мутит со статистикой смертности и всячески пытается прикрыть совершенные ошибки. Но на кону жизнь людей. ВОЗ и ООН требуют от властей Беларуси принтия мер, адекватных угрозе. По число заболевших наша страна уже обошла и Украину и Польшу, хотя в странах-соседках численность населения в 4-5 раз больше.  А нам все пытаются рассказывать, что "ситуация под контролем".
 
 
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Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в стране.
 
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