Более 200 магазинов и ресторанов помогают медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Поддержать тех, кто оказался на передовой в борьбе с COVID-19. Арендаторы одного из столичных торговых центров объединили свои усилия, чтобы оказать помощь нашим медикам.

Более 50 горячих обедов ежедневно доставляют неравнодушные предприниматели. Каждый день – новое меню и приятные подарки для врачей. К этой благотворительной кампании присоединились уже более 200 магазинов и ресторанов.

Уже на протяжении трех недель арендаторы торгового центра оказывают помощь сотрудникам столичной подстанции скорой помощи и на этом останавливаться на намерены.

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