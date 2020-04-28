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Более 200 магазинов и ресторанов помогают медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом

28.04.2020 22:27 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 200 магазинов и ресторанов помогают медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом

Поддержать тех, кто оказался на передовой в борьбе с COVID-19. Арендаторы одного из столичных торговых центров объединили свои усилия, чтобы оказать помощь нашим медикам. 

Более 50 горячих обедов ежедневно доставляют неравнодушные предприниматели. Каждый день – новое меню и приятные подарки для врачей. К этой благотворительной кампании присоединились уже более 200 магазинов и ресторанов.

Уже на протяжении трех недель арендаторы торгового центра оказывают помощь сотрудникам столичной подстанции скорой помощи и на этом останавливаться на намерены. 

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Поддержать тех, кто оказался на передовой в борьбе с COVID-19. Арендаторы одного из столичных торговых центров объединили свои усилия, чтобы оказать помощь нашим...
 
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