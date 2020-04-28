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Минздрав Украины рассказал о жертвах коронавируса в стране
29.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство здравоохранения Украины опубликовало статистику о жертвах коронавируса в стране. Более половины умерших от COVID-19 — это мужчины,
Как сообщает Министерство здравоохранения, 55,2% погибших — мужчины. Что касается возраста, то 85% всех случаев — лица старше 50 лет.
71% жертв COVID-19 имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. В некоторых случаях таких заболеваний было несколько.
«Пожалуйста, будьте внимательны, оставайтесь дома и при первых признаках респираторного заболевания позвоните семейному врачу. Своевременное обращение может спасти жизнь», — призывает украинцев Минздрав.
За последние сутки в Украине зафиксирован 401 случай заболевания COVID-19, из них 25 у детей, еще 94 — у медработников. Выздоровели за сутки 128 человек, умерли — 19.
Всего в стране подтверждено 9410 случаев коронавируса. 992 человека выздоровели, умерли — 239.
Ранее в правительстве страны заявляли, что разработан план выхода Украины из карантина. Он начнет действовать с 11 мая, при условии благоприятной эпидемиологической ситуации в стране.
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Как сообщает Министерство здравоохранения, 55,2% погибших - мужчины (132 случая. Что касается возраста, то 85% всех случаев - лица старше 50 лет.
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