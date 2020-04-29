COVID-19 в глуши, репортаж из «грязной зоны», шпиц Лукашенко и как быть со школой - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Завершились длинные выходные. Вчера в Беларуси отметили Радуницу. Спасибо тем, кто прислушался к медикам: людей на столичных кладбищах было заметно меньше . Такую же картину мы увидели и в одной из отселенных деревень , единственный житель которой ждет гостей каждый год именно в этот день. Через пару дней наступит май со своими изменениями для наших кошельков. Даже не верится, что уже почти весна пролетела. Пока вы тоже удивляетесь, коротко расскажем вам, что случилось за прошедшие четыре дня.

О КОРОНАВИРУСЕ И ВРАЧАХ

Мы побывали в так называемой «грязной зоне» одной из витебских больниц , тут лежат пациенты с COVID-19. Лечат здесь и инфицированных врачей, свободных коек мало . Посмотрите на усталые и добрые лица врачей . Помните, что медики сейчас нуждаются в поддержке не меньше тех, кого они лечат. Почитайте письмо от витебских врачей : они говорят спасибо неравнодушным людям. Не стоит забывать в условиях пандемии и о других заболеваниях. На важные вопросы ответили врачи-маммологи .

Работники скорой помощи рассказали о том, что поменялось в работе и быту, как тяжело работать в защитных костюмах. Фельдшер скорой из Минска ведет блог и честно говорит о работе : «Может, хоть сейчас правительство поймет, что работа медиков не соответствует той оплате, которую нам выделяет государство. По сравнению с теми же футболистами и хоккеистами».

Они мечтают о встрече с близкими и продолжают делать свою работу — они борются с коронавирусом. Три врача рассказали о своих буднях, в которых каждый день лицом к лицу сталкиваешься с невидимым врагом. Еще мы познакомились с семьей Панес, они медики: муж и жена лечат пациентов с коронавирусом . Они предупреждают , что вирус поражает не только пожилых людей, в больницах достаточно 30-ти и 40-летних. Супруги рассказывают о своих маленьких моментах радости — выпить чай, побыть на природе. В Витебске , который является очагом коронавируса, к работе привлекли и студентов-медиков . «Мы выбрали медицину, а это — не про страх», — говорят ребята. Узнали, как они справляются , как оплачивают их труд и как отнеслись к такому решению родители.

По данным на 28 апреля , в Беларуси коронавирус обнаружили у 12 208 человек, прирост за сутки составил 919 человек. С начала вспышки умерли 79 человек, выздоровели и выписаны 1993 пациента. Вчера координатор ООН заявила , что в Беларуси наблюдается эволюция вспышки COVID-19 и призвала белорусов оставаться дома. ВОЗ опубликовала отчет после поездки в Беларусь. В мире уже более трех миллионов инфицированных и более 200 тысяч летальных исходов. Все в напряжении ждут создания вакцины от коронавируса . Сейчас этим занимаются много стран. Мы поговорили с китайской компанией , которая разрабатывает вакцину против коронавируса. А вот какие страны вышли на плато по заболеваемости .

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Так много вопросов возникает сейчас по поводу учебы в школе . Многие из-за пандемии не ходят в школу, процесс обучения стал несколько сложнее, но дети, учителя и родители стараются. Пока непонятно, как детей будут аттестовывать. В выходные появилось открытое письмо педагогов к чиновникам . Им ответили . Автор письма оценила «эссе» ведомства — выставила «неуд». Министр же рассказал , продлят ли учебный год и сдвинутся ли сроки вступительной кампании. В воскресенье студентов БНТУ попросили выселиться из одного общежития. Помещение попросили освободить для инфицированных коронавирусом .

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