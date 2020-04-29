COVID-19 в глуши, репортаж из «грязной зоны», шпиц Лукашенко и как быть со школой - все за выходные

Завершились длинные выходные. Вчера в Беларуси отметили Радуницу. Спасибо тем, кто прислушался к медикам: людей на столичных кладбищах было заметно меньше. Такую же картину мы увидели и в одной из отселенных деревень, единственный житель которой ждет гостей каждый год именно в этот день. Через пару дней наступит май со своими изменениями для наших кошельков. Даже не верится, что уже почти весна пролетела. Пока вы тоже удивляетесь, коротко расскажем вам, что случилось за прошедшие четыре дня.
О КОРОНАВИРУСЕ И ВРАЧАХ
По данным на 28 апреля, в Беларуси коронавирус обнаружили у 12 208 человек, прирост за сутки составил 919 человек. С начала вспышки умерли 79 человек, выздоровели и выписаны 1993 пациента. Вчера координатор ООН заявила, что в Беларуси наблюдается эволюция вспышки COVID-19 и призвала белорусов оставаться дома. ВОЗ опубликовала отчет после поездки в Беларусь. В мире уже более трех миллионов инфицированных и более 200 тысяч летальных исходов. Все в напряжении ждут создания вакцины от коронавируса. Сейчас этим занимаются много стран. Мы поговорили с китайской компанией, которая разрабатывает вакцину против коронавируса. А вот какие страны вышли на плато по заболеваемости.
Они мечтают о встрече с близкими и продолжают делать свою работу — они борются с коронавирусом. Три врачарассказали о своих буднях, в которых каждый день лицом к лицу сталкиваешься с невидимым врагом. Еще мы познакомились с семьей Панес, они медики: муж и жена лечат пациентов с коронавирусом. Они предупреждают, что вирус поражает не только пожилых людей, в больницах достаточно 30-ти и 40-летних. Супруги рассказывают о своих маленьких моментах радости — выпить чай, побыть на природе. В Витебске, который является очагом коронавируса, к работе привлекли и студентов-медиков. «Мы выбрали медицину, а это — не про страх», — говорят ребята. Узнали, как они справляются, как оплачивают их труд и как отнеслись к такому решению родители.
Работники скорой помощирассказали о том, что поменялось в работе и быту, как тяжело работать в защитных костюмах. Фельдшер скорой из Минска ведет блог и честно говорит о работе: «Может, хоть сейчас правительство поймет, что работа медиков не соответствует той оплате, которую нам выделяет государство. По сравнению с теми же футболистами и хоккеистами».
Мы побывали в так называемой «грязной зоне» одной из витебских больниц, тут лежат пациенты с COVID-19. Лечат здесь и инфицированных врачей, свободных коек мало. Посмотрите на усталые и добрые лица врачей. Помните, что медики сейчас нуждаются в поддержке не меньше тех, кого они лечат. Почитайте письмо от витебских врачей: они говорят спасибо неравнодушным людям. Не стоит забывать в условиях пандемии и о других заболеваниях. На важные вопросы ответили врачи-маммологи.
Еще один очаг коронавируса зафиксирован в Беларуси. Мы съездили в Столбцы, поговорили с местными жителями. Некоторые недоумевают: в причинах смерти коронавирус не указан, но людей хоронят в закрытых гробах, не разрешают нормально попрощаться родственникам. Замглавврача районной больницы рассказала, что сейчас ситуация стабильная, пик пришелся на середину апреля.
Закрыли для посещения Ляденскиймонастырь, в который на Пасху ездил президент. Медики из Смолевичской центральной районной больницы говорят, что там есть случаи заражения коронавирусом. Информацию подтвердил и представитель БПЦ, однако число зараженных не называется.
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Так много вопросов возникает сейчас по поводу учебы в школе. Многие из-за пандемии не ходят в школу, процесс обучения стал несколько сложнее, но дети, учителя и родители стараются. Пока непонятно, как детей будут аттестовывать. В выходные появилось открытое письмо педагогов к чиновникам. Им ответили. Автор письма оценила «эссе» ведомства — выставила «неуд». Министр же рассказал, продлят ли учебный год и сдвинутся ли сроки вступительной кампании. В воскресенье студентов БНТУ попросили выселиться из одного общежития. Помещение попросили освободить для инфицированных коронавирусом.
Субботник состоялся (вот сколько людей участвовало), президент, как и обещал, занимался высадкой хвойных саженцев. Неожиданный и очень милый помощник был у президента — у него в корзине сидел, а позже бегал рядом белый шпиц. А вот где трудились чиновники. Во время субботника Александр Лукашенко рассказал про свой дом в деревне Лясковичи в Петриковском районе, который построили крестьяне, а мы узнали кое-что о резиденции на на берегу Припяти. Еще президент сообщил, почему перенес послание парламенту и народу. В воскресенье президент посмотрел, как идут полевые работы в Наровлянском районе, дал совет регионам, как заработать, поговорил с местными о коронавирусе. Тут президенту показали два дома без коммуникаций. Жилье Лукашенко понравилось, но ценник вызвал вопросы, он поручил проверить смету.
Силовики задержали директора предприятия «Кореличи-лен» Сергея Тура. Директор завода якобы был задержан при получении взятки в 4,5 тысячи долларов от представителя одной из зарубежных фирм. Якобы — за решение вопроса о закупке семян льна.
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