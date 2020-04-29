Коронавирус в Беларуси и мире – сколько людей погибли и заболели на 29 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Всего в мире выявили более 3 млн случаев заражения коронавирусом.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 29 апреля 2020-го.

Коронавирус сегодня перешел новую психологическую черту – число официально зарегистрированных случаев заражения по состоянию на 29 апреля составляет 3 094 829. Соединенные Штаты Америки тоже показали шокирующий результат – в стране выявили более 1 млн случаев заболевания уханьской заразой.

За четыре месяца коронавирус убил более 215 тысяч человек в 185 странах мира.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 29 апреля

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 29 апреля в мире медики выявили 3 094 829 случаев инфицирования коронавирусом.

920 044 человек выздоровели от уханьской заразы. Всего в мире от коронавируса умерли 215 461 человек.

В ТОП-5 стран, в которых обнаружено больше всего случаев заболевания, есть изменения – Великобритания вытеснила Германию и расположилась на пятом месте.

Топ-5 стран, в которых больше всего инфицированных:

США – 1 004 908 человека, умерли 57 812 человек; Испания – 232 128 человек, умерли 23 822 человек; Италия – 201 505 человек, умерли 27 359 человек; Франция – 166 036 человек, умерли 23 293 человека; Великобритания – 162 350 человек, умерли 21 678 человек.





статистика на 29 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в России по состоянию на 29 апреля диагностировали у 93 558 человек, скончались 867 человек, а побороли заразу 8 456 человек. За сутки в стране количество инфицированных возросло на рекордную цифру – вирус нашли еще у 6 411 человек.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, ссылаясь на слова ученых и специалистов, сказал, что в стране еще не пройден пик заболеваемости смертоносным китайским коронавирусом.

Глава РФ на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах объявил, что 6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями.

Таким образом, карантин в стране продлен включительно до 11 мая.

По словам Путина, в России риски заразиться вирусом "выходят на верхнюю планку".

Также российский лидер поручил правительству разработать параметры, по которым РФ будет выходить из ограничений с 12 мая. Президент добавил, что по всей стране сразу не отменят ограничительные меры.

Коронавирус в Украине нашли уже у 9 410 человек. Число жертв болезни достигло 239 человек.

После 37 дней строгого карантина Греция начнет постепенно отменять карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

На следующей неделе в Греции откроются небольшие магазины и салоны красоты, а также будут сняты ограничения на перемещение в пределах провинций страны. План выхода из карантина будет реализован в три этапа с 4 мая до середины июня, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

По состоянию на 29 апреля в 10-миллионной Греции было зафиксировано 2 556 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 138 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий. Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", – сказал он.

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Коронавирус в Беларуси – последние новости на 29 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля

Согласно последним данным, в Беларуси зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 29 апреля

За сутки число инфицированных увеличилось на 919 человек – это новый печальный рекорд.

За весь период распространения инфекции скончались от COVID-19 79 человека (плюс 4 за последние сутки). Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

Выздоровели и выписаны 1993 пациента (плюс 253 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Сообщается, что озвученное количество подтверждённых случаев коронавируса по-прежнему составляет 7,5% от проведённых тестов, а это уже чуть более 161 тысячи (за сутки провели более 7 тысяч тестов).

На сегодняшний день более 30 лабораторий занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

В БПЦ подтвердили вспышку коронавируса в монастыре, который на Пасху посетил Лукашенко

Председатель Синодального информационного отдела БПЦ Сергей Лепин подтвердил «Радио Свобода» , что Ляденский монастырь находится на карантине и там есть люди с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, на православную Пасху Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем посетил монастырь и Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

На брифинге представители Минздрава сообщили информацию по регионам (последнее обновление 24 апреля):

Минск – 4090 случаев

Витебская область – 1935

Минская область – 1206

Гомельская область – 460

Могилевская область – 396

Гродненская область – 347

Брестская область – 339

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

Бесконтрольный секс и ультранасилие: в ООН рассказали о жутких последствиях пандемии Covid-19

Эксперты ООН крайне обеспокоены жуткими последствиями пандемии китайского коронавируса Covid-19 для мира.





Практически все эксперты сходятся в одном – человеческие издержки от пандемии китайского коронавируса могут быть необычайно серьезными.

Такой прогноз содержится в исследовании, опубликованном Фондом ООН по проблемам народонаселения (UNFPA). В первую очередь, экономические и физические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, могут иметь серьезные последствия для прав и здоровья женщин.

Эксперты ООН пришли к выводу, что 47 млн женщин из 114 стран с низким и средним уровнем доходов останутся без доступа к современным контрацептивам, поскольку коронавирусный кризис продлится хотя бы еще полгода.

Далее – это может привести ко вспышке разгула секса и 7 млн незапланированных беременностей.

Если же пандемия и китайский карантин продлится хотя бы год, то можно говорить о цифре в 15 млн незапланированных беременностей.

Кроме того, эксперты ООН видят две вероятности, как пандемия может способствовать росту гендерного насилия.

Во-первых, по причине карантина и вызванных им экономических проблем массово будут свернуты программы, которые предоставляли услуги и поддержку жертвам насилия.

Во-вторых, тот факт, что женщины в условиях карантина буквально заточены в ограниченном пространстве со своими обидчиками, а многие безопасные места внезапно стали доступны из-за карантина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Ученые спрогнозировали неожиданный эффект пандемии коронавируса

Эксперты отмечают положительное влияние на гигиену.





В Британии ученые Университета Центрального Ланкашира в результате исследований сделали вывод, что пандемия коронавируса в будущем серьезно ослабит сезонные эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как сообщает издание The Conversation со ссылкой на результаты исследований, 83% жителей Британии более регулярно начали соблюдать гигиену.

Кроме того, возникновение вспышек гриппа предотвращает карантин в учебных заведениях, а особенно в школах. Дети из-за слабого иммунитета и частых социальных контактов наиболее подвержены заболеванию.

Также эксперты отмечают, что люди уже привыкли к социальной дистанции и в будущем это благотворно повлияет по эпидемиологическую ситуацию.

Ковид прячется от рентгена: почему коронавирус "съедает" легкие

При заболевании COVID-19 изменения в легких не похожи на те, что вызывает пневмония.





Коронавирус заставил весь мир говорить о пневмонии и бояться ее как смерти. Дело в том, что почти все серьезные последствия Ковида характеризуются проблемами с легкими.

При этом одни люди болеют бессимптомно, а другие попадают в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, и их спасают при помощи аппаратов ИВЛ.

Опасные осложнения у зараженных китайским коронавирусом вызывает переизбыток железа в человеческом организме, убежден вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник.

Более того, медик уточнил, что при заболевании COVID-19 изменения в легких не похожи на те, что вызывает пневмония.

По словам профессора, косвенно это подтверждает и тот факт, что специфическое поражение легочной ткани при Ковиде обнаруживает только компьютерная томография, тогда как обычную пневмонию можно обнаружить во время рентгенологического исследования.

Почему китайский коронавирус нельзя увидеть на рентгене, ученый объяснил тем, что коронавирусная инфекция нового типа повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется. По этой причине в организме больного образуется избыток железа, что препятствует обмену кислорода и приводит к гипоксическому синдрому (кислородному голоданию).

Лазебник отметил, что препятствовать развитию осложнений у пациентов с коронавирусом можно с помощью лекарственных средств, которые выводят лишнее железо.

В то же время эксперт подчеркнул, что в мире крайне мало препаратов и процедур, выводящих лишнее железо из организма, пишут Аргументы и Факты.