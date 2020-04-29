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"Футбол - не самое важное": главный медик ФИФА призвал не возобновлять сезон

29.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Функционер отметил, что сейчас на первом месте стоит здоровье людей.

Глава Медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хью призвал не рассматривать возможность возобновления текущего сезона из-за пандемии коронавируса. 

Чиновника цитирует The Telegraph

"Мы все подчиняемся решениям государственных органов. Все очень просто. Вдруг стало ясно, что футбол - не самое важное в жизни. Я буду очень рад, если мы сможем успешно начать следующий сезон, а до этого момента никаких матчей проходить не будет", - заявил Д'Хью. 

Также представитель ФИФА добавил, что игрокам следует отказаться от плевков на поле после возобновления футбола: "Это очень легкий способ заразить другого человека. Футболистам следует избегать плевков. Возможно, за это следует наказывать. Я настроен скептически в этом вопросе". 

Стоит отметить, что ранее во Франции было принято решение не возобновлять чемпионат. Аналогично поступили в Бельгии и Нидерландах.
 
 
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Функционер отметил, что сейчас на первом месте стоит здоровье людей.
 
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