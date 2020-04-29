"Футбол - не самое важное": главный медик ФИФА призвал не возобновлять сезон

Глава Медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хью призвал не рассматривать возможность возобновления текущего сезона из-за пандемии коронавируса.





The Telegraph . Чиновника цитирует





"Мы все подчиняемся решениям государственных органов. Все очень просто. Вдруг стало ясно, что футбол - не самое важное в жизни. Я буду очень рад, если мы сможем успешно начать следующий сезон, а до этого момента никаких матчей проходить не будет", - заявил Д'Хью.





Также представитель ФИФА добавил, что игрокам следует отказаться от плевков на поле после возобновления футбола: "Это очень легкий способ заразить другого человека. Футболистам следует избегать плевков. Возможно, за это следует наказывать. Я настроен скептически в этом вопросе".





Стоит отметить, что ранее во Франции было принято решение не возобновлять чемпионат. Аналогично поступили в Бельгии и Нидерландах.







