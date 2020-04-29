|
"Футбол - не самое важное": главный медик ФИФА призвал не возобновлять сезон
29.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Функционер отметил, что сейчас на первом месте стоит здоровье людей.
Глава Медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хью призвал не рассматривать возможность возобновления текущего сезона из-за пандемии коронавируса.
Чиновника цитирует
"Мы все подчиняемся решениям государственных органов. Все очень просто. Вдруг стало ясно, что футбол - не самое важное в жизни. Я буду очень рад, если мы сможем успешно начать следующий сезон, а до этого момента никаких матчей проходить не будет", - заявил Д'Хью.
Также представитель ФИФА добавил, что игрокам следует отказаться от плевков на поле после возобновления футбола: "Это очень легкий способ заразить другого человека. Футболистам следует избегать плевков. Возможно, за это следует наказывать. Я настроен скептически в этом вопросе".
Стоит отметить, что ранее во Франции было принято решение не возобновлять чемпионат. Аналогично поступили в Бельгии и Нидерландах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Функционер отметил, что сейчас на первом месте стоит здоровье людей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)