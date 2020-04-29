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В магазинах Могилевской области изъяли некачественную бытовую технику

29.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

23 наименования бытовой техники на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств» проверила в первом квартале 2020 года Могилевская областная инспекция Госстандарта.

Оказалось, что более 40%  (10 наименований бытовой техники – блендеры, фены, миксеры, вафельницы, плойки, электрощипцы и стайлеры для волос торговых марок Lumme, Maxwell, Homestar, Polaris, Redmond, Goodhelper) не прошли испытания в аккредитованных испытательных лабораториях на соответствие обязательным требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Большая часть нарушений касалась требований безопасности и электромагнитной совместимости. При этом вся продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее безопасность — сертификатами о соответствии, выданными органами по сертификации Российской Федерации.

Отсутствие защиты от поражения электрическим током было зафиксировано при испытаниях вафельниц, электрощипцов, плоек и стайлеров для волос. Так, изготовители приборов использовали шнуры питания в поливинилхлоридной оболочке, которые могут касаться доступной части рабочей поверхности, имеющей превышение температуры более 75 К.

Несоблюдение этих требований может привести к возникновению пожароопасных ситуаций и удару током, что создает определенные риски для жизни и здоровья потребителей
Превышение номинального значения потребляемой мощности выявлено у фенов, электрощипцов, плоек и стайлеров для волос, и составило от 33% до 88% .

Фен торговой марки «Lumme» оснащен шнуром питания с вилкой номинальный ток и номинальное напряжение которой меньше номинальных характеристик прибора.

С целью недопущения на потребительский рынок области небезопасной продукции из оборота изъято 10 партий бытовой техники на сумму более 1,6 тысяч рублей. За выявленные нарушения по результатам проверок составлено 8 протоколов об административном правонарушении. Запрещены ввоз и обращение на территории Беларуси 9 наименований опасных товаров. Прекращено действие 8 документов о подтверждении соответствия.

 

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  23 наименования бытовой техники на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и...
 
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