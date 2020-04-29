ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси продолжают готовиться к параду

29.04.2020 13:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Вооруженных силах Беларуси продолжается подготовка к военному параду 9 Мая в Минске, сообщила БелаПАН официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сегодня поздно вечером у нас будет тренировка «пеший по машинному» — тренировка механизированной колонны без техники, — сказала она. — Завтра вечером будет последняя тренировка роты почетного караула. Спланированы еще две генеральные репетиции — на 5 и 7 мая. Но это плавающие числа, они могут перенестись.

— Будет еще несколько пролетов воздушного эшелона. Два запланированы на сегодня — над Минским морем. Будет еще как минимум один, но дата пока точно не известна, поскольку летчики смотрят по погоде, — добавила Гаврусик.

Официальный представитель Минобороны также прокомментировала информацию об отмене репетиции, планировавшейся на 27 апреля.

— В понедельник была информация о том, что будет перекрыто движение. В итоге движение не перекрывалось, репетиции не было. Дело в том, что 27 апреля изначально было резервной датой. Тренировки планировались еще тогда, когда не были объявлены выходные. Резервные даты в принципе не всегда используются, — отметила она.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения по итогам посещения Беларуси миссией ВОЗ 7−11 апреля рекомендовала властям страны принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. «Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии», — подчеркивают эксперты ВОЗ и призывают в числе прочего перенести все массовые мероприятия.

21 марта в министерства обороны и здравоохранения была направлена петиция, которую подписало более 7,3 тыс. интернет-пользователей, с требованием запретить проведение военного парада 9 мая в Минске в связи с пандемией COVID-19. В ответном письме на петицию, подписанном 16 апреля министром обороны Виктором Хрениным, говорится, что складывающаяся в Беларуси эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки, к которым относится и подготовка и проведение парада.

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков после прошедшего 13 апреля у Александра Лукашенко совещания по борьбе с коронавирусом заявил узкому кругу журналистов, что решение по вопросу проведения в Минске военного парада будет принято ближе к 9 мая.

— Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, которые готовятся, ни одного заболевшего нет. Я надеюсь, что самоподготовка, она пройдет без сбоев. Все меры, которые предпринимаются, позволяют нам говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада 9 мая. Решение, оно решение политическое, оно будет принято, ну, в зависимости от обстановки, которая будет складываться ближе к параду, — сказал госсекретарь Совбеза.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Вооруженных силах Беларуси продолжается подготовка к военному параду 9 мая в Минске, сообщила БелаПАН официальный представитель Министерства обороны Наталья...
 
Новости дня
Новости
 
Представитель Еврокомиссии: Влияние COVID-19 на Беларусь будет очень большим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика