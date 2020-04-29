В Беларуси продолжают готовиться к параду

Источник материала: Tut.by

В Вооруженных силах Беларуси продолжается подготовка к военному параду 9 Мая в Минске, сообщила БелаПАН официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сегодня поздно вечером у нас будет тренировка «пеший по машинному» — тренировка механизированной колонны без техники, — сказала она. — Завтра вечером будет последняя тренировка роты почетного караула. Спланированы еще две генеральные репетиции — на 5 и 7 мая. Но это плавающие числа, они могут перенестись.

— Будет еще несколько пролетов воздушного эшелона. Два запланированы на сегодня — над Минским морем. Будет еще как минимум один, но дата пока точно не известна, поскольку летчики смотрят по погоде, — добавила Гаврусик.

Официальный представитель Минобороны также прокомментировала информацию об отмене репетиции, планировавшейся на 27 апреля.

— В понедельник была информация о том, что будет перекрыто движение. В итоге движение не перекрывалось, репетиции не было. Дело в том, что 27 апреля изначально было резервной датой. Тренировки планировались еще тогда, когда не были объявлены выходные. Резервные даты в принципе не всегда используются, — отметила она.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения по итогам посещения Беларуси миссией ВОЗ 7−11 апреля рекомендовала властям страны принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. «Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии», — подчеркивают эксперты ВОЗ и призывают в числе прочего перенести все массовые мероприятия.

21 марта в министерства обороны и здравоохранения была направлена петиция, которую подписало более 7,3 тыс. интернет-пользователей, с требованием запретить проведение военного парада 9 мая в Минске в связи с пандемией COVID-19. В ответном письме на петицию, подписанном 16 апреля министром обороны Виктором Хрениным, говорится, что складывающаяся в Беларуси эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки, к которым относится и подготовка и проведение парада.

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков после прошедшего 13 апреля у Александра Лукашенко совещания по борьбе с коронавирусом заявил узкому кругу журналистов, что решение по вопросу проведения в Минске военного парада будет принято ближе к 9 мая.

— Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, которые готовятся, ни одного заболевшего нет. Я надеюсь, что самоподготовка, она пройдет без сбоев. Все меры, которые предпринимаются, позволяют нам говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада 9 мая. Решение, оно решение политическое, оно будет принято, ну, в зависимости от обстановки, которая будет складываться ближе к параду, — сказал госсекретарь Совбеза.