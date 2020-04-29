Представитель Еврокомиссии: Влияние COVID-19 на Беларусь будет очень большим









БелаПАН "Беларусь не предпринимала таких мер для предотвращения распространения COVID-19, как, например, Грузия, которая отреагировала очень быстро. Экспоненциональный рост количества случаев в Беларуси свидетельствует о том, что влияние на Беларусь будет очень большое", — сказала Матернова, которую цитирует





Пока власти пытаются нас убедить, что ситуация в стране контролируемая, Беларусь уже вышла на третье место в Европе по показателю роста COVID-19 на душу населения.





Напомним, накануне было выявлено 919 случаев заражения, всего с положительным тестом на COVID-19, по официальным данным на 28 апреля, в Беларуси уже 12208 человек, из них 79 человек умерли.



