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Представитель Еврокомиссии: Влияние COVID-19 на Беларусь будет очень большим
29.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Предсказуемо, что влияние COVID-19 на Беларусь будет очень большим, заявила заместитель генерального директора департамента Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Катарина Матернова 29 апреля в ходе онлайн-брифинга.
"Беларусь не предпринимала таких мер для предотвращения распространения COVID-19, как, например, Грузия, которая отреагировала очень быстро. Экспоненциональный рост количества случаев в Беларуси свидетельствует о том, что влияние на Беларусь будет очень большое", — сказала Матернова, которую цитирует
Пока власти пытаются нас убедить, что ситуация в стране контролируемая, Беларусь уже вышла на третье место в Европе по показателю роста COVID-19 на душу населения.
Напомним, накануне было выявлено 919 случаев заражения, всего с положительным тестом на COVID-19, по официальным данным на 28 апреля, в Беларуси уже 12208 человек, из них 79 человек умерли.
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Предсказуемо, что влияние COVID-19 на Беларусь будет очень большим, заявила заместитель генерального директора департамента Европейской комиссии по европейской...
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