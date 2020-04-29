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29 апреля. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси

29.04.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 29 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.    

Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, Всего проведено 168 тысяч 986 тестов.    

С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 13181 человек. Их число составляет 7,8 % от числа проведенных тестов.    

Скончались 84 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.    

«Осознанно идем на гипердиагностику». Минздрав рассказал о тестировании на коронавирус в Беларуси (читать далее).    

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Новости Беларуси. На 29 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.     Как сообщает Министерство...
 
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