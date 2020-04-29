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29 апреля. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси
29.04.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 29 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Как
С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 13181 человек. Их число составляет 7,8 % от числа проведенных тестов.
Скончались 84 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. На 29 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Как сообщает Министерство...
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