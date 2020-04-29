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Неофициально: коронавирус добрался до Военной академии - заражены и курсанты, и офицеры

29.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Военной академии отменили все занятия, а в казармах экстренно проводится дезинфекция. Однако в Минобороны заявляют, что подготовка к параду будет продолжена.

Неофициально: коронавирус добрался до Военной академии - заражены и курсанты, и офицеры
"По предварительным данным кто-то из курсантов заражён. Поэтому все факультеты закрыты в казарме, максимум на курилку можно сходить... Больше никуда! Но в параде мы все равно участвуем!, - сообщает телеграм-канал ЧП Коронавирус со ссылкой на своего подписчика


О нестандартной ситуации в Военной академии сообщает и телеграм-канал Nexta Live.

Как сообщили каналу родители сразу нескольких будущих офицеров, в Военной академии в экстренном порядке отменили все занятия, а в казармах прямо сейчас проводится дезинфекция.

Самим курсантам ничего не объясняют, но известно о том, что как среди учащихся, так и среди офицеров выявлено большое количество заражений. 

Известно, что в военном параде должна была участвовать целая группа офицеров из Военной академии.

Однако в Минобороны заявляют, что среди участников парада инфицированных нет, поэтому подготовка к параду будет продолжена, заявила Нашей ниве официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.

Тренировка парада пройдет и сегордня вечером.
 
 
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Сегодня в Военной академии отменили все занятия, а в казармах экстренно проводится дезинфекция. Однако в Минобороны заявляют, что подготовка к параду будет...
 
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