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Неофициально: коронавирус добрался до Военной академии - заражены и курсанты, и офицеры
29.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Сегодня в Военной академии отменили все занятия, а в казармах экстренно проводится дезинфекция. Однако в Минобороны заявляют, что подготовка к параду будет продолжена.
"По предварительным данным кто-то из курсантов заражён. Поэтому все факультеты закрыты в казарме, максимум на курилку можно сходить... Больше никуда! Но в параде мы все равно участвуем!, -
О нестандартной ситуации в Военной академии
Как сообщили каналу родители сразу нескольких будущих офицеров, в Военной академии в экстренном порядке отменили все занятия, а в казармах прямо сейчас проводится дезинфекция.
Самим курсантам ничего не объясняют, но известно о том, что как среди учащихся, так и среди офицеров выявлено большое количество заражений.
Известно, что в военном параде должна была участвовать целая группа офицеров из Военной академии.
Однако в Минобороны заявляют, что среди участников парада инфицированных нет, поэтому подготовка к параду будет продолжена, заявила
Тренировка парада пройдет и сегордня вечером.
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Сегодня в Военной академии отменили все занятия, а в казармах экстренно проводится дезинфекция. Однако в Минобороны заявляют, что подготовка к параду будет...
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