Неофициально: коронавирус добрался до Военной академии - заражены и курсанты, и офицеры

"По предварительным данным кто-то из курсантов заражён. Поэтому все факультеты закрыты в казарме, максимум на курилку можно сходить... Больше никуда! Но в параде мы все равно участвуем!, -телеграм-канал ЧП Коронавирус со ссылкой на своего подписчика

сообщает и телеграм-канал Nexta Live. О нестандартной ситуации в Военной академиии телеграм-канал Nexta Live.





Как сообщили каналу родители сразу нескольких будущих офицеров, в Военной академии в экстренном порядке отменили все занятия, а в казармах прямо сейчас проводится дезинфекция.





Самим курсантам ничего не объясняют, но известно о том, что как среди учащихся, так и среди офицеров выявлено большое количество заражений.





Известно, что в военном параде должна была участвовать целая группа офицеров из Военной академии.