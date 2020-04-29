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Михаил Грабовский: «Дважды уже сдавал тест на коронавирус — оба отрицательных»
29.04.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в интервью
— Тебя же по «теме Мелешко» COVID-19 тоже коснулся как игрока президентской команды?
— Ну как коснулся: дважды уже сдавал тест — оба отрицательных. Но на всякий случай тоже решил самоизолироваться, на время свел внешние контакты к минимуму, – рассказал Грабовский.
Напомним, Грабовский играет в одном звене с Александром Лукашенко в команде президента Беларуси.
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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в интервью «Прессболу» рассказал, что дважды сдавал тест на коронавирус.
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