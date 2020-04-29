Беларусь обгоняет соседние страны по количеству новых случаев COVID-19. Прогноз не оправдался

Источник материала: Tut.by

О первом случае коронавируса в Беларуси стало известно два месяца назад, 28 февраля. По данным Минздрава, на протяжении марта в день выявляли минимум три, максимум — 18 новых инфицированных. В апреле тенденция изменилась: ежедневный прирост составлял сначала 100 случаев, затем — по 300−400. Предполагалось , что такая тенденция должна сохраниться до конца апреля — начала мая, когда в Беларуси ожидался пик заболеваемости. Как минимум один из этих прогнозов не оправдался: в последние дни в стране фиксируется 700−900 новых случаев. Сегодня, увы, снова рекорд - плюс 973 случая .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, в настоящее время мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей, — недавно заявила постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая.

Всемирная организация здравоохранения также обеспокоена ситуацией с ростом заболеваемости в Беларуси, говорится в отчете по итогам визита миссии 8−11 апреля. В нем ВОЗ призывает усилить меры физического дистанцирования, в частности, перенести все массовые мероприятия, перейти на удаленную работу и дистанционное обучение, а также приостановить деятельность всех необязательных организаций, обеспечить дальнейшую изоляцию заболевших и их контактов.

В марте, по данным Минздрава, количество новых случаев заражения росло поступательно и равномерно. Максимально количество заболевших, о которых сообщал Минздрав, — 18 человек в день. Всего к 27 марта — спустя четыре недели после первого выявленного случая — в Беларуси было зафиксировано 94 человека с коронавирусом.

С 30 марта ситуация стала меняться. В тот день Минздрав сообщил о приросте в 58 случаев, 2 апреля — уже о 152. В последующие дни количество пациентов с подтвержденным COVID-19 росло — от 100 до 300−400 случаев каждый день.

14 апреля во время онлайн-стрима заместитель министра здравоохранения Елена Богдан заявила, что ситуация с приростом 300−400 новых случаев сохранится на протяжении двух-трех недель. Этот прогноз не оправдался: в последующем рост заболеваемости не оставался на одном уровне, а постоянно увеличивался. Во второй половине месяца ежедневно фиксировалось больше 400, 500, 700, 800 и 900 новых пациентов с коронавирусом.

В результате каждую неделю апреля общее число всех заболевших увеличивалось от двух до пяти раз. Например, на 2 апреля было подтверждено 300 случаев заражения, спустя неделю, 9 апреля, их стало 1486, то есть увеличилось в 4,95 раза. К 16 апреля общее число всех заболевших в Беларуси равнялось 4204, рост — примерно в 2,8 раза. 23 апреля Минздрав сообщил о 8022 заболевших с начала вспышки, то есть количество увеличилось почти в два раза. По последней статистике за 29 апреля, в Беларуси зафиксировано 13 181, это в 1,6 больше, чем шесть дней назад.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик эпидемии ожидался в конце апреля — начале мая.

28 апреля Беларусь обошла 38-миллионную Польшу по числу зараженных (в Польше на тот моменте было 12 218 человек с COVID-19).

Каждый день в Беларуси выявляют больше новых случаев заражения на миллион населения, чем у соседей. Если смотреть на кривые графика, в Польше, Литве и Украине это количество остается примерно на одном уровне.

По общему числу выявленных зараженных на миллион Беларусь также опережает соседние страны.

Минздрав считает ситуацию с коронавирусом контролируемой и объясняет такой рост количеством проведенных тестов.

— Мы осознанно идем сегодня на гипердиагностику, чтобы не пропустить возможного пациента, — объясняла 24 апреля заместитель министра Елена Богдан.

На тот момент в стране было выполнено более 130 тысяч тестов, в том числе 8281 за последние сутки.

— Это больше, чем в Южной Корее, которая является примером, — утверждает Богдан. — Мы опережаем Польшу, Нидерланды, Украину. Беларусь — на уровне США и развитых европейских стран.

Она привела пример: в Польше было сделано 6,6 тысячи тестов на один миллион населения, у нас — 13,6−13,7 тысячи тестов на один миллион.