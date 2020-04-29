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Главный "антимитинговый" полк Москвы сразил коронавирус
29.04.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
У 130 бойцов второго оперативного полка ГУ МВД по Москве подозревают коронавирус.
Их всех заперли на карантине. Это тот самый главный «антимитинговый» полк – и его сразила наша общая эпидемия.
По словам источников, карантин для ряда сотрудников подразделения было решено ввести после того, как на прошлой неделе весь полк сдал анализы.
Пока точно неизвестно, у какого количества сотрудников в итоге подтвердился диагноз «коронавирус», однако руководство приняло решение изолировать почти полторы сотни бойцов.
Как отмечают источники, полицейские могли заразиться вирусом, когда сопровождали врачей скорой во время их поездок по больным «короной». Никакой защиты им выдано не было,
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У 130 бойцов второго оперативного полка ГУ МВД по Москве подозревают коронавирус.
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