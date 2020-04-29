







Их всех заперли на карантине. Это тот самый главный «антимитинговый» полк – и его сразила наша общая эпидемия.





По словам источников, карантин для ряда сотрудников подразделения было решено ввести после того, как на прошлой неделе весь полк сдал анализы.





Пока точно неизвестно, у какого количества сотрудников в итоге подтвердился диагноз «коронавирус», однако руководство приняло решение изолировать почти полторы сотни бойцов.







