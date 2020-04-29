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Россия продлевает запрет на въезд иностранцев на неопределенный срок
29.04.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sm-news.ru
Об этом сообщил сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин.
Как сообщил премьер-министр России, он подписал распоряжение о продлении запрета на въезд иностранцев в страну «до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится".
При этом будет сделано исключение для некоторых категорий граждан. Например, специалистов, которые занимаются наладкой и техобслуживанием импортного оборудования. Это необходимо для бесперебойной работы промышленности, в том числе отраслей, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусом.
Дату снятия ограничений в связи с эпидемией коронавируса, в том числе и сроки открытия границ, назвать нельзя, подчеркнул Мишустин.
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Об этом сообщил сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин.
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