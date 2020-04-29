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Максиму Сушко - форварду НХЛ все хоккеисты завидуют

29.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский хоккеист Максим Сушко играл за океаном за клуб из Филадельфии, но для того, чтобы продолжить тренировки во время пандемии коронавируса, вынужден был вернуться в родной Брест.

Тренировки нападающего сборной Беларуси по хоккею Максима Сушко проходят в родном Бресте по индивидуальной программе, рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Для многих хоккеистов, когда они узнали, что этот вирус (распространяется) и решили вот пауза, отдохнем. Сейчас понимают, что без этого (тренировок) сложно. Хорошо, что у меня была возможность приехать (в Беларусь) покататься здесь. Даже есть возможность ходить в зал", - рассказал белорусский хоккеист.

По его словам, многие хоккеисты, которые остались в Соединенных Штатах, или находятся в России, сейчас даже не имеют возможности выйти на улицу.



В США хоккейный сезон из-за распространения коронавируса был остановлен. Всем игрокам хоккейных клубов, выступающих в НХЛ, предложили закрыться в собственных домах.

По словам Максима Сушко, после возвращения с хоккейного матча в Калифорнии в Филадельфию (хоккеист выступает за Philadelphia Flyers – Sputnik) на первой же тренировке игрокам предложили разъехаться по домам.

"Три дня мы сидели и ждали, что будет. Нельзя выходить из дома и все это волнительно на самом деле. Потому что ты не можешь видеться ни с кем, поговорить", - отметил белорусский хоккеист.

После чего добавил, что, по его мнению, американца паникеры "и сразу начали скупать туалетную бумагу, все продукты. А я готовил два дня, всего хватало. Поехал в магазин, а там пустые полки, там ничего не купить. При мне две женщины подрались из-за десятка яиц. И я понял что, что-то не так".


Сейчас нападающий сборной Беларуси по хоккею тренируется в Бресте под началом своего отца Сергея Сушко, который руководит местным хоккейным клубом.

В прошедшие выходные НХЛ и Национальная ассоциация игроков в Северной Америке начали переговоры о возобновлении хоккейных матчей.

"Я каждый день тренируюсь и пытаюсь держать себя в форме максимально, как могу. У меня друзья из Москвы все сидят по домам и все безумно мне завидуют, что я могу сесть в машину и поехать куда-то", - отметил Максим Сушко.
 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский хоккеист Максим Сушко играл за океаном за клуб из Филадельфии, но для того, чтобы продолжить тренировки во время пандемии коронавируса, вынужден был...
 
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