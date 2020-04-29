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У учащегося Гомельского колледжа искусств коронавирус. Выявляют контакты первого уровня

29.04.2020 20:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском колледже искусств имени Соколовского у одного из учащихся выявили коронавирус. Администрация учебного заведения принимает «соответствующие меры». Об этом «Радыё Свабода» рассказал заместитель директора по учебной работе Анатолий Трофимович.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Как и предусмотрено письмом Центра гигиены и эпидемиологии, обеспечиваем всех дезинфицирующими средствами. В колледже влажная уборка проводится как минимум три раза в день. Во вторник приезжала санстанция, провела дезинфекцию. Составляются списки контактов первого уровня, они будут направлены в соответствующие организации, — рассказал Трофимович.

Сколько человек может быть в этом списке, замдиректора сказать не смог. По словам Трофимовича, в последнее время заболевший студент частично был на дистанционном обучении: массовые занятия — оркестровые и хоровые — ограничили.

— Индивидуальные занятия остались, но их немного. Частично занятия перевели на дистанционную форму.

По неофициальной информации, заболевший госпитализирован с пневмонией.

Последний раз Минздрав сообщал данные о заболевших по областям страны 24 апреля. Тогда в Гомельской области коронавирус был подтвержден у 460 человек.

 
 
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По неофициальной информации, заболевший госпитализирован с пневмонией.
 
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