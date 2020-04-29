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Главврач Барановичской городской больницы попросил людей усилить меры профилактики
29.04.2020 22:44 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Комментарий главного врача о ситуации в Барановичской городской больнице № 2.
Гасанов Рауф Рустамович, главный врач УЗ «Барановичская городская больница №2»:
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Комментарий главного врача о ситуации в Барановичской городской больнице № 2. Гасанов Рауф Рустамович, главный врач УЗ «Барановичская городская больница №2»: -...
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