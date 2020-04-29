Главврач Барановичской городской больницы попросил людей усилить меры профилактики

Источник материала: Виртуальный Брест

Комментарий главного врача о ситуации в Барановичской городской больнице № 2.





Гасанов Рауф Рустамович, главный врач УЗ «Барановичская городская больница №2»:



- Во 2-й городской больнице на сегодняшний день находится 37 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Самому молодому пациенту 21 год.



Необходимо отметить, что каждая пневмония рассматривается как потенциальный случай заражения коронавирусом и лечебный процесс организуется соответственно, чтобы не упустить время.



В день выписывается примерно 10-12 человек, выздоровевших после пневмоний. Сегодня, например, выписали 20 пациентов.



Больница оснащена всем необходимым. Ощущаем поддержку и помощь жителей города, за что огромное спасибо.



Но уже многое зависит не только от врачей. Хочу обратиться к горожанам. Мы готовы к любому варианту развития событий. Но ни в коем случае нельзя ослаблять позиции в проведении профилактических мер - наоборот необходимо их усилить. Обязательно соблюдайте социальное дистанцирование, без надобности не посещайте места с массовым пребыванием людей. Используйте антисептик. Обязательно используйте маски в общественном транспорте, при посещении рынков, магазинов, банков и других людных мест.



Выполняя эти минимальные требования, вы поможете избежать нагрузки на медицинские учреждения города и сберечь свое здоровье и ваших близких.