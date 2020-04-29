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Костюмы, очки, маски и доставка еды врачам: как белорусы поддерживают медиков в борьбе с коронавирусом

29.04.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Костюмы, очки, маски и доставка еды врачам: как белорусы поддерживают медиков в борьбе с коронавирусом

В борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас сложнее всего медикам. Но неравнодушные белорусы всячески стараются поддержать их и словом, и делом. Компании, общественные организации, волонтеры, военные – все пытаются сделать так, чтобы врачам стало чуть легче: морально и физически.


Наверняка у каждого когда-то был настолько загруженный рабочий день, в конце которого судорожно перебираешь в голове – что-то забыл. А потом вспоминаешь – забыл поесть. У врачей сейчас примерно такая загрузка. На помощь им пришли гродненские рестораторы: и средства защиты доставили, и обеденные наборы. Готовили с любовью. Доставка – с пометкой «срочно».

Доставку еды врачам уже поставили на поток. Многие сети объединяются, составляют графики, чтобы охватить как можно больше больниц. 

Добрые сердцем – в каждом городе. Столичная молодежь поддержала медиков 11-й городской клинической больницы, где с начала вспышки оказывали экстренную помощь больным со всего города. Уже завтра в отделениях будет развернуто 180 коек для осмотра и реабилитации перенёсших COVID-19. 

Посылки «от чистого сердца» волонтеры передадут врачам всех районов столицы. Отправляют и открытки со словами поддержки. Не забывают о старших, ежедневно доставляя на дом лекарства и продукты. Не остаются в стороне и военные. Батальон особой защиты провёл дезинфекцию 1-й столичной поликлиники и прилегающей к ней территории. И сегодня же медработникам отгружали помощь, которая поступила из Китая на прошлой неделе. Ее направят во все регионы страны.

Сегодня загружали машины столицы и Гомельской области. В коробках – костюмы, очки и маски, перчатки, термометры – самое необходимое в борьбе с коронавирусом. Общее дело, которое помогает спасти жизни и остановить распространение инфекции, не останавливается ни на минуту.  

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В борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас сложнее всего медикам. Но неравнодушные белорусы всячески стараются поддержать их и словом, и делом. Компании,...
 
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