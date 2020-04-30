Коронавирус в Беларуси и мире – сколько людей умерли и заразились на 30 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Всего в мире официально выявили 3 179 494 случаев заражения уханьской заразой.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 30 апреля 2020-го.

Коронавирус сегодня одни называют самым большим испытанием человечества, другие говорят, что это наказание. Лидеры многих стран, в том числе и королева Великобритании Елизавета II сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

К слову, в Объединенном Королевстве китайский коронавирус убил более 26 000 человек.

Всего за четыре месяца коронавирус в мире убил более 226 тысяч человек.

Когда закончится этот ужас, пока никто точно не знает. В то же время Ковид-19 не сбавляет обороты и активно заражает людей.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 30 апреля

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 апреля в мире медики выявили 3 179 494 случаев инфицирования коронавирусом.

964 957 человек выздоровели от уханьской заразы. Всего в мире от коронавируса умерли 226 173 человека.

В ТОП-5 стран, в которых обнаружено больше всего случаев заболевания, есть изменения – Великобритания вытеснила Германию и расположилась на пятом месте.

Топ-5 стран, в которых больше всего инфицированных:

США – 1 034 884 человека, умерли 60 316 человек; Испания – 236 899 человек, умерли 24 275 человек; Италия – 203 591 человек, умерли 27 682 человек; Франция – 169 053 человек, умерли 24 087 человека; Великобритания – 166 440 человек, умерли 26 097 человек.





статистика на 30 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в России по состоянию на 30 апреля диагностировали у 99 399 человек, скончались 972 человека, а побороли заразу 10 286 человек. За сутки в стране количество инфицированных возросло на 5 841 человек.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, ссылаясь на слова ученых и специалистов, сказал, что в стране еще не пройден пик заболеваемости смертоносным китайским коронавирусом.

Глава РФ на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах объявил, что 6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями.

Таким образом, карантин в стране продлен включительно до 11 мая.

По словам Путина, в России риски заразиться вирусом "выходят на верхнюю планку".

Также российский лидер поручил правительству разработать параметры, по которым РФ будет выходить из ограничений с 12 мая. Президент добавил, что по всей стране сразу не отменят ограничительные меры.

Коронавирус в Украине нашли уже у 9 866 человек. Число жертв болезни достигло 250 человек.

После 37 дней строгого карантина Греция начнет постепенно отменять карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

На следующей неделе в Греции откроются небольшие магазины и салоны красоты, а также будут сняты ограничения на перемещение в пределах провинций страны. План выхода из карантина будет реализован в три этапа с 4 мая до середины июня, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

По состоянию на 29 апреля в 10-миллионной Греции было зафиксировано 2 556 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 138 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий. Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", – сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван лучший напиток для укрепления иммунитета и защиты легких от коронавируса

Коронавирус в Беларуси – последние новости на 30 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 апреля

Согласно последним данным, в Беларуси зарегистрировано 13 181 человек с положительным тестом на инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 30 апреля

За последние сутки количество заразившихся выросло на 973 человека. Это рекордное число с начала вспышки.

За весь период распространения инфекции скончались от COVID-19 84 человека (плюс 5 за последние сутки). Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

Выздоровели и выписаны 2 072 пациента (плюс 79 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минздрав сообщает, что было сделано 168 986 тестов на коронавирус (почти 8000 за минувшие сутки). Положительный результат показали 7,8%.

На сегодняшний день более 30 лабораторий занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

На брифинге представители Минздрава сообщили информацию по регионам (последнее обновление 24 апреля):

Минск – 4090 случаев

Витебская область – 1935

Минская область – 1206

Гомельская область – 460

Могилевская область – 396

Гродненская область – 347

Брестская область – 339

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

А власти скрывают: почему число смертей от коронавируса приуменьшают – Financial Times

Журналисты авторитетного британского издания разбирались, почему реальная статистика смертей от коронавируса далеко отстоит от официальной.





Количество людей, погибших от последствий китайского коронавируса Covid-19, вероятно, практически на 60% выше официальной статистики.

Об этом говорится в материале британского издания Financial Times . Журналисты проанализировали случаи смерти от Covid-19 во время пандемии в 14 странах мира.

Статистика показала, что обычные показатели смертности превышены на 122 тысячи смертей. Это значительно больше, чем 77 тысяч смертей от Covid-19, которые на сегодняшний день зарегистрированы в этих странах официально.

Проецируя проблемы со статистикой на всемирные масштабы, журналисты предположили, что число жертв Covid-19 составляет не 201 тысячу, а 318 тысяч.

По словам профессора общественной оценки рисков Кембриджского университета Дэвида Шпигельхальтера (David Spiegelhalter) ежедневный подсчет жертв, к примеру, в Великобритании, явно занижен, поскольку учитываются только больничные смерти.

Кроме того, эксперты полагают, что серьезно занижаются данные о летальных случаях Covid-19 в домах престарелых, которые особенно уязвимы для вируса.

"Лишь немногие страны систематически проверяют пациентов и сотрудников домов престарелых", – подытожил научный сотрудник Центра политики и медицинской оценки при Лондонской школе экономики Аделина Комас-Эррера (Adelina Comas-Herrera).

Подлый удар: медики нашли у детей редкий и связанный с коронавирусом синдром

Медики в некоторых западных странах столкнулись с новым опасным синдромом у детей.





В Великобритании, Франции и США врачи обнаружили редкий воспалительный синдром среди детей. Основные симптомы – жар, боли в животе, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как сообщают западные СМИ, медики не исключают, что новый синдром напрямую связан с коронавирусом.

По словам главы Министерства здравоохранения Франции Оливье Верана, в стране сейчас 15 детей, имеют такие симптомы – высокую температуру, проблемы с пищеварением и общий сосудистый воспалительный синдром.

Французские врачи, равно как и британские, говорят что эти осложнения встречаются довольно редко. Также было установлено, что некоторые из этих детей, так же, как и в Британии, являются носителями коронавируса.

Веран подчеркнул, что медики относится к новому синдрому очень серьезно, и попросил научное сообщество, как во Франции, так и во всем мире, выяснить, существует ли связь между этим синдром и коронавирусом.