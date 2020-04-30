С понедельника в Польше возобновят работу отели и торговые центры. Но не для нас









О решении правительства сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, снятие ограничений призвано возобновить экономическую жизнь страны.





«Мы убеждены, что нам удалось установить определенный контроль над эпидемией коронавируса. В то же время мы не можем быть уверены в том, что полностью контролируем вирус. Мы не знаем, чего можно ожидать через месяц-два-три. Мы должны действовать осторожно и эластично, поэтому мы последовательно открываем экономику, при этом мы нисколько не ослабляем норм безопасности и социального дистанцирования», - отметил польский премьер.





Матеуш Моравецкий также сообщил, что с 4 мая будут открыты некоторые музеи и библиотеки, которые смогут соответствовать санитарным нормам в условиях эпидемии, а также спортплощадки, на которых смогут заниматься до 6 человек. По решению правительства, также с 6 мая возобновят работу ясли и детские сады.



