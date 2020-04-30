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Более трех миллионов человек заражены COVID-19

30.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ВОЗ сообщили о трех миллионах зараженных коронавирусом в мире




За последние сутки в мире было зафиксировано более 66 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло до 3 018 952 человек, из них почти половина зафиксирована в Европе - 1 406 899 подтвержденых случаев инфицирования. Об этом, в четверг, 30 апреля, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Всего в результате заболевания в мире скончались почти 208 тысяч человек.

Ранее ВОЗ назвала коронавирус общей угрозой, которую можно победить только общими усилиями. Так, руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС в заявили, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире.
 
 
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В ВОЗ сообщили о трех миллионах зараженных коронавирусом в мире
 
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