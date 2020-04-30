|
Более трех миллионов человек заражены COVID-19
30.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В ВОЗ сообщили о трех миллионах зараженных коронавирусом в мире
За последние сутки в мире было зафиксировано более 66 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло до 3 018 952 человек, из них почти половина зафиксирована в Европе - 1 406 899 подтвержденых случаев инфицирования. Об этом, в четверг, 30 апреля, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Всего в результате заболевания в мире скончались почти 208 тысяч человек.
Ранее ВОЗ назвала коронавирус общей угрозой, которую можно победить только общими усилиями. Так, руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС в заявили, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ВОЗ сообщили о трех миллионах зараженных коронавирусом в мире
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)