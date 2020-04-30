Коронавирус: почему больные умирают от тромбозов и инсультов?









Самая молодая жертва нового коронавируса в Украине – 18-летний парень из Житомирщины. Он умер из-за кровотечение на фоне тромбоза. Такой случай не единичный. Врачи во всем мире обеспокоены распространением проблемами со свертываемостью крови у пациентов с тяжелым течением COVID-19.





В то же время в Украине расширили протокол лечения коронавирусной инфекции, прибавив к перечню препаратов гепарин. ТСН.uа разобрался в масштабах проблемы и мнениях врачей.





Насколько серьезна проблема





Доктор Джеффри Лоуренс, гематолог из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке, заявила CNN, что число проблем со свертываемостью у пациентов с COVID-19 в отделении интенсивной терапии "беспрецедентное".





Также об этом ТСН.Тиждень рассказывала Валентина Голобородько, которая практикует в больнице “Montefiore Medical Center” район Бронкс в Нью-Йорке. Она называла тромбоз одной из возможных причин внезапной смерти пациентов с COVID-19.





"Мы абсолютно не понимаем причину. Склоняемся к тому, что эти смерти происходят или из-за тромбозов... Мы много обсуждаем с коллегами и из Италии, и из других стран, обсуждаем в группах и на форумах, что у многих обнаруживают тромбозы глубоких вен и венозные, и артериальные тромбы. Поэтому, если эта болезнь предполагает развитие тромбоза, то такой больной может умереть или от внезапного инфаркта, либо от тромбоэмболии легочной артерии", - говорила она.





Одновременно из-за тромбоза может наступить необходимость ампутировать конечности или их части.





Слова врачей подтверждает исследование из Нидерландов, недавно опубликованное в журнале Thrombosis Research. Они обнаружили, что 31% из 184 пациентов с коронавирусом страдали от тромботических осложнений, что является чрезвычайно высоким уровнем, пишет Scince Time.





Другое исследование, проведенное во Франции, показало, что среди пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19, 23% имели острую тромбоэмболию легочной артерии. Оно опубликовано в журнале Radiology.





Почему при COVID-19 образуются тромбы





Международная группа экспертов во главе с доктором Бехнудом Бикдели из Нью-Йоркской Пресвитерианской больницы изучили проблему свертывания крови у пациентов с COVID-19 и опубликовали результаты своей работы в журнале The American College of Cardiology.





Точная причина возникновения проблем со свертыванием кров у инфицированных коронавирусом неизвестна. Впрочем Бикдели назвал несколько возможных объяснений.





Так, пациенты с тяжелым течением COVID-19 более вероятно будут иметь тромботические осложнения в случае наличия сопутствующие заболевания сердца или легких.





Другое объяснение заключается в том, что у пациентов в отделениях интенсивной терапии больше риска образования кровяных сгустков, ведь в больнице они долго остаются неподвижными.





Некоторые исследования также указывают на то, что так называемая "цитокинова буря", чрезмерная иммунная реакция, связанная с более высокими показателями свертываемости крови. Одновременно цитокиновая буря часто встречается при COVID-19.





Но и это еще не все. Медики подозревают, что и в самом вирусе может быть что-то, что способствует свертыванию крови. Так, в журнале The Lancet была опубликована статья, в которой говорилось, что новый коронавирус может инфицировать клетки эндотелия кровеносных сосудов, которые могут играть роль в процессе свертывания крови.









Что советуют врачи





"Мы даже обсуждаем с коллегами вопрос увеличения дозы препаратов против свертывания крови, которые мы даем для профилактики образования тромбов, чтобы этим больным давать большие дозы антикоагулянтов. Чтобы предупредить тромб", - рассказала врач ТСН.Тиждень.





Нидерландские врачи, которые исследовали проблему, в своих советах Национальному институту общественного здоровья говорят о профилактическом введение низких доз антикоагулянтов всем госпитализированным пациентам с COVID-19 после прибытия в больницу. Впоследствии, после тестирований и визуализаций, врач при необходимости может назначить и терапевтическое лечение средствами против свертывания крови.





Врач Бикдели также говорит, что согласно их результатам, риски тромботических осложнений у пациентов с COVID-19 настолько большие, что им могут понадобиться разжижители крови "даже в профилактических целях, еще до визуальных тестов".





Одновременно Бикдели отмечает, что хотя гепарин, одно из таких препаратор, эффективно для ряда пациентов, иногда у больных встречаются много микросгустков, против которых он не поможет.





Сесилия Миранте-Борде, врач-реаниматолог военного госпиталя, рассказывает, что такие сгустки помогают объяснить, почему вентиляция легких не очень эффективна для некоторых пациентов с низким содержанием кислорода в крови. Микросгустки блокируют кровоток, из-за этого кровь выходит из легких менее насыщенная кислородом, чем должна была бы.



