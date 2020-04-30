Одним ли путем идут Швеция и Беларусь в борьбе с коронавирусом?

DW — о сходстве, различиях и эффективности шведской и белорусской стратегий. — о сходстве, различиях и эффективности шведской и белорусской стратегий.





Почти все европейские страны, охваченные пандемией коронавируса, пытаются бороться с его распространением с помощью более или менее жестких карантинных мер и режима социальной изоляции. Но есть две страны, отказавшиеся от карантина и выбравшие другой способ борьбы с инфекцией: это Швеция и Беларусь. Власти Беларуси нередко говорят о сходстве «особого пути» обеих стран в условиях эпидемии.





Швеция решила обойтись без жестких запретов





В отличие от большинства стран ЕС, в борьбе с пандемией коронавируса сделавших ставку на карантин, Швеция решила обойтись без жестких запретов. И в то время как общественная жизнь в Евросоюзе на фоне разрастающейся эпидемии COVID-19 замерла, в Швеции по-прежнему были открыты магазины, рестораны и границы - правда, только со странами ЕС. В обычном режиме работали детские сады и школы: удаленно занимались лишь ученики старших классов и студенты.





Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл объяснял, что цель подобного подхода заключается в том, чтобы «размазать» эпидемию по времени, не перегружая при этом систему здравоохранения. При этом в стране постепенно может сформироваться коллективный иммунитет, при котором коронавирус больше не будет представлять такой опасности. Концепция предполагала изоляцию людей из «групп риска»: пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.





Со временем некоторые ограничения все же были введены: с 27 марта на общественных мероприятиях могли собираться максимум 50 человек, закрылись почти все кинотеатры, театры и музеи и были отменены крупные спортивные мероприятия. Дома престарелых больше не принимали посетителей, а жителям рекомендовали по возможности перейти на режим удаленной работы.





Беларусь боится экономических последствий пандемии





Отказалась от введения официального карантина и Беларусь. В своем нежелании менять привычный уклад белорусские власти обошлись не только без жестких запретов, но и вообще без каких-либо ограничительных мер. Беларусь не закрыла границы и не остановила работу предприятий, в стране по-прежнему работают рестораны, музеи и кинотеатры, школы и университеты открыты.





Беларусь осталась единственной страной в Европе, которая вопреки предостережениям ВОЗ не отменила национальный футбольный чемпионат. Продолжается подготовка и к Параду победы 9 мая. 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. Одним из немногих ограничений, введенных в РБ на фоне вспышки COVID-19, стал двухнедельный карантин, который обязаны пройти белорусские граждане, прибывшие из стран с эпидемией коронавируса.





Но если в основе стратегии борьбы с коронавирусом, выбранной Швецией, лежала попытка замедления его распространения и формирование коллективного иммунитета, нежелание белорусских властей вводить карантин было продиктовано другими причинами. Их четко озвучил президент страны Александр Лукашенко на правительственном совещании 7 апреля. «Экономика - во главу угла... Карантин, комендантский час и прочее… Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» — сказал он.





Лукашенко не скрывал, что наибольшую тревогу у него вызывают именно экономические последствия пандемии. «Выбор какой — умереть с голоду или без войны отдаться и уйти под протекторат богатых и сильных государств. Поэтому было принято решение — экономику не останавливать», — заявил он. Белорусский президент убежден, что опасность коронавируса существенно преувеличена: Лукашенко называл его «психозом, остановившим экономику всего мира» и советовал лечиться от него самыми разными способами: ходить в сухую сауну, пить водку, работать в поле на тракторе. Правда, позднее он обвинил цитировавшие его российские СМИ в «распространении гадкой информации», объяснив, что просто «на ходу пошутил».





Каков уровень доверия к властям в Беларуси и Швеции?





Схожие, на первый взгляд, шведская и белорусская модели борьбы с коронавирусом различаются не только причинами, лежащими в их основе. В отличие от Беларуси, в Швеции конкретный план противодействия пандемии коронавируса разрабатывают профессионалы, и решения, принимаемые политиками, основаны на рекомендациях ученых.





Агентство общественного здравоохранения Швеции — государственный орган, ответственный за стратегию борьбы с COVID-19, — полностью независим от правительства страны. Именно он публикует все рекомендации, сотрудники ведомства ежедневно проводят брифинги со СМИ, а глава эпидемиологической службы агентства Андерс Тегнелл регулярно выступает по шведскому телевидению. Шведы традиционно доверяют государственным институтам: по итогам мартовского социологического опроса исследовательской компании KANTAR, уровень доверия к Агентству вырос с 65 до 74%.









В Беларуси решение об «особом пути» было принято лично президентом Лукашенко. Министерство здравоохранения, в ведении которого находится вся информация об эпидемиологической ситуации в стране, не публикует ежедневных отчетов и не обнародует полную статистику о распространении инфекции. «Изначально мы пробовали давать более точную информацию. Но это привело к тому, что многие СМИ и представители блогосферы начинали активно вмешиваться в личную жизнь граждан, пытались выяснять, как работают их предприятия, что происходит в городе. Таким образом они больше сеяли панические настроения», — объяснил 25 марта министр здравоохранения Владимир Караник. После этого Белорусская ассоциация журналистов и издание TUT.BY потребовали от Минздрава оперативной и достоверной информации по ситуации с коронавирусом. Немало белорусов не доверяют данным официальной статистики, считая их заниженными.





Общее недоверие к властям стало причиной того, что в Беларуси начал действовать «народный карантин»: многие жители страны добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.





Дополнительные ограничительные меры, причем, уже не рекомендательного, а обязательного характера были введены только в Витебске Минске — городах, ставших эпицентрами пандемии в стране. Городским предприятиям и организациям запрещено допускать к работе сотрудников с признаками респираторных заболеваний, время работы развлекательных заведений ограничено, все выставки и ярмарки отменены. В целом, по данным апрельского опроса социологической службы SATIO, 74% белорусов выступают за запрет всех общественных мероприятий, 52% — за полное закрытие учебных заведений, 49% — за переход на режим удаленной работы.





Эффективен ли «особый путь» в борьбе с пандемией?





По данным Университета Джонса Хопкинса на 29 апреля, число зарегистрированных случаев заражения в Швеции превысило 20,3 тысячи, погибли 2 462 человека. В соседних Дании, Норвегии и Финляндии, выбравших для борьбы с пандемией более жесткие ограничительные меры, общее число зараженных составляет 9,2 тысячи, 7,6 тысячи и 4,9 тысячи соответственно. Число умерших от COVID-19 в соседних странах тоже значительно ниже: в Дании умерли 443 человека, в Норвегии — 38, в Финляндии — 36 человек.





Реальное число случаев заражения коронавирусом в Швеции также может оказаться существенно выше, если страна изменит правила тестирования. В настоящее время тесты делают только людям с симптомами заболевания, которые нуждаются в госпитализации, пациентам из групп риска и тем, кто ухаживает за пожилыми людьми. В отличие от своих соседей, Швеции не удалось снизить и значение индекса репродукции коронавируса R ниже единицы, что означало бы постепенное затухание эпидемии. Тем не менее, 18 апреля Андерс Тегнелл в интервью Radio Sweden заявил, что Швеция вышла на плато по заболеваемости COVID-19.





В Беларуси на 29 апреля, в соответствии с информацией Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 13 181 человек. Это самый высокий показатель в сравнении с соседними Польшей (12 415), Украиной (9 866), Литвой (1375) и Латвией (849) — странах, где действуют более жесткие ограничения.





Число умерших от COVID-19 в Беларуси составило 84 человека — относительно низкая смертность может объясняться тем, что в качестве причины смерти медики часто указывают не коронавирус, а сопутствующие заболевания. Президент Лукашенко ранее назвал SARS-CoV-2 «даже не толчком, а атмосферой, в которой развиваются хронические болезни» и заверил, что в Беларуси «ни один человек не умер «чисто от коронавируса».





Эксперты ВОЗ, побывавшие в Беларуси с 8 по 11 апреля, в отчете предупредили, что страна входит в «стадию передачи инфекции внутри местных сообществ» и настоятельно рекомендовали отказаться от всех спортивных и культурных мероприятий, закрыть учебные заведения, перейти на удаленную работу и минимизировать необязательные перемещения — особенно для людей из групп риска и пожилых людей. Принять срочные и масштабные меры в связи с эпидемией призвала власти Беларуси и ООН.