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НХЛ опровергла информацию о рестарте сезона 1 июля. Дата еще не определена
30.04.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Накануне стало известно, что лига возобновит прерванный из-за
«Несмотря на большое количество публикаций и слухов, появившихся в последнее время, НХЛ и НХЛПА не принимали никаких решений и не устанавливали никаких сроков относительно возможных сценариев продолжения сезона.
Исходя из ситуации, складывающейся в некоторых городах, где расположены клубы НХЛ, мы готовимся приступить ко второй фазе переходного периода, который вступит в силу после действующей сейчас первой фазы с рекомендованным для всех игроков и сотрудников клубов периодом самоизоляции.
Точная дата второй фазы, во время которой игрокам разрешат заниматься в клубных тренировочных центрах небольшими группами, еще не определена.
Однако при условии, что положение дел будет и дальше развиваться в благоприятном направлении, а также отдавая себе отчет в том, что ситуация может складываться по-разному в различных городах, мы полагаем, что вторая фаза может начать действовать с середины или во второй половине мая.
Непосредственные указания, которыми смогут руководствоваться хоккеисты и сотрудники команд, будут доведены до их сведения к этому времени. Пока же мы рассчитываем, что они продолжат следовать рекомендациям от 12 марта, когда сезон был приостановлен.
Комитет по возобновлению сезона продолжит проводить заседания на регулярной основе», – говорится в заявлении.
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