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На Брестчине за неделю случаев коронавируса стало вдвое больше. В Бресте и Барановичах побывал министр

30.04.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным на 29 апреля, в Брестской области у 681 человека выявлена коронавирусная инфекция. Такие данные озвучил главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий во время онлайн-конференции в редакции районной газеты «Навіны Каменеччыны».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По словам медика и сенатора, у большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме.

— Пациентов, которым требуется ИВЛ, достаточно, но их число не зашкаливает. Поэтому пока все управляемо, — сообщил Александр Карпицкий.

По словам Александра Карпицкого, во вторник, 28 апреля, в Брест приезжал министр здравоохранения Владимир Караник. Он посетил областную и центральную городскую больницы, а также онкологический и кожно-венерологический диспансеры. Кроме того, министр заезжал и в Барановичи:

— Он приезжал посмотреть, как готова Брестчина к приему пациентов на случай, если будет массовое поступление. (…) С его слов, есть несколько вариантов течения заболевания и развития эпидемии. На Брестчине пока благоприятная ситуация.

Напомним, неделю назад на Брестчине количество заболевших составляло 339 человек. На то время это был самый низкий показатель по стране.

Всего в Беларуси, по данным на 29 апреля, зарегистрирован 13 181 случай COVID-19, сообщает Минздрав. Умерли 84 человека.

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Теги: Брест
 
 
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«Пациентов, которым требуется ИВЛ, достаточно, но их число не зашкаливает. Поэтому пока все управляемо».
 
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