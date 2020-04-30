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На Брестчине за неделю случаев коронавируса стало вдвое больше. В Бресте и Барановичах побывал министр
30.04.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным на 29 апреля, в Брестской области у 681 человека выявлена коронавирусная инфекция. Такие данные озвучил главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий во время онлайн-конференции в редакции районной газеты
По словам медика и сенатора, у большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме.
— Пациентов, которым требуется ИВЛ, достаточно, но их число не зашкаливает. Поэтому пока все управляемо, — сообщил Александр Карпицкий.
По словам Александра Карпицкого, во вторник, 28 апреля, в Брест приезжал министр здравоохранения Владимир Караник. Он посетил областную и центральную городскую больницы, а также онкологический и кожно-венерологический диспансеры. Кроме того, министр заезжал и в Барановичи:
— Он приезжал посмотреть, как готова Брестчина к приему пациентов на случай, если будет массовое поступление. (…) С его слов, есть несколько вариантов течения заболевания и развития эпидемии. На Брестчине пока благоприятная ситуация.
Напомним, неделю назад на Брестчине количество заболевших составляло 339 человек. На то время это был самый низкий показатель по стране.
Всего в Беларуси, по данным на 29 апреля,
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На Брестчине за неделю случаев коронавируса стало вдвое больше. В Бресте и Барановичах побывал министр
«Пациентов, которым требуется ИВЛ, достаточно, но их число не зашкаливает. Поэтому пока все управляемо».
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