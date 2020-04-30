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В Беларуси выздоровели и выписаны 2386 пациентов с COVID-19
30.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси на 30 апреля выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом
По данным Минздрава, зарегистрированы 14027 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,9% от количества проведенных тестов. «Всего проведено 176 тыс. 625 тестов», — уточнили в пресс-службе.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси на 30 апреля выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства...
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