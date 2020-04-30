«Его никто не заменит»: в Минской области умер врач, у которого нашли коронавирус

Источник материала: KYKY

В Любани (Минская область) умер врач-рентгенолог Леонид Савич, у которого ранее обнаружили коронавирус. Медику было 54 года. Об этом пишет TUT.by, ссылаясь на пастора любанской религиозной общины «Церковь христиан веры евангельской» Павла Полазника, который и подтвердил информацию. Об этом также сообщает и «Свобода» со ссылкой на поликлинику в Любани.

По словам Полазника, Леонид Савич сперва ушел на больничный. Затем его состояние ухудшалось, медика госпитализировали с односторонней пневмонией. Вскоре после этого его перевели в реанимацию. Спасти врача не удалось. Сейчас в реанимации находится и его жена, дети же пошли на поправку – их выписывают.

«Он был очень хорошим человеком, как семьянин был положительным, и как человек церкви – отзывчивый, его любили на работе, за него переживали, – описывает медика пастор. – Говорят, что незаменимых людей нет, – но его никто не заменит. На работе он использовал средства защиты, эти моменты он соблюдал, где мог заразиться – непонятно».

Сколько всего врачей стали жертвами COVID-19 в Беларуси, неясно: Минздрав таких подробностей не раскрывает. Известно лишь, что заразились сотни медиков, некоторые из них уже скончались – такие сведения, рассказанные чаще всего родственникам умерших, периодически появляются в СМИ.

На своем сайте «Свобода» опубликовала список памяти – страницу, где собраны истории медработников, которые умерли, спасая беларусов от нового для человечества типа коронавируса. Сегодня список состоит из девяти имен, в нем упоминаются медсестры, фельдшер скорой помощи, терапевт и другие.

Фото обложки: Мария Сварбова.