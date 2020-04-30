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«Его никто не заменит»: в Минской области умер врач, у которого нашли коронавирус
30.04.2020 17:12 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В Любани (Минская область) умер врач-рентгенолог Леонид Савич, у которого ранее обнаружили коронавирус. Медику было 54 года. Об этом
По словам Полазника, Леонид Савич сперва ушел на больничный. Затем его состояние ухудшалось, медика госпитализировали с односторонней пневмонией. Вскоре после этого его перевели в реанимацию. Спасти врача не удалось. Сейчас в реанимации находится и его жена, дети же пошли на поправку – их выписывают.
«Он был очень хорошим человеком, как семьянин был положительным, и как человек церкви – отзывчивый, его любили на работе, за него переживали, – описывает медика пастор. – Говорят, что незаменимых людей нет, – но его никто не заменит. На работе он использовал средства защиты, эти моменты он соблюдал, где мог заразиться – непонятно».
Сколько всего врачей стали жертвами COVID-19 в Беларуси, неясно: Минздрав таких подробностей не раскрывает. Известно лишь, что заразились сотни медиков, некоторые из них уже скончались – такие сведения, рассказанные чаще всего родственникам умерших, периодически появляются в СМИ.
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Фото обложки: Мария Сварбова.
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В Любани (Минская область) умер врач-рентгенолог Леонид Савич, у которого ранее обнаружили коронавирус. Медику было 54 года. Об этом пишет TUT.by, ссылаясь на пастора...
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