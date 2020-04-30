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Аппарат ИВЛ экспертного класса передали 6-й больнице Минска
30.04.2020 17:32 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ медучреждения страны продолжает поступать помощь. Аппарат ИВЛ экспертного класса передали сегодня 6-й больнице Минска от организаций, подчиненных оперативно-аналитическому центру при Президенте Беларуси. Еще одним подарком станет мобильный аппарат УЗИ, который будет особенно востребован в родильном отделении. 6-я столичная больница одна из первых в Минске стала принимать пациентов с COVID-19. За это время здесь же родились четверо здоровых детей у пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В медучреждения страны продолжает поступать помощь. Аппарат ИВЛ экспертного класса передали сегодня 6-й больнице Минска от организаций, подчиненных...
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