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Аппарат ИВЛ экспертного класса передали 6-й больнице Минска

30.04.2020 17:32 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В медучреждения страны продолжает поступать помощь. Аппарат ИВЛ экспертного класса передали сегодня 6-й больнице Минска  от организаций, подчиненных оперативно-аналитическому центру при Президенте Беларуси. Еще одним подарком станет мобильный аппарат УЗИ, который будет особенно востребован в родильном отделении. 6-я столичная больница одна из первых в Минске стала принимать пациентов с COVID-19. За это время здесь же  родились четверо здоровых детей у пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией. 
 
Теги: Минск
 
 
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В медучреждения страны продолжает поступать помощь. Аппарат ИВЛ экспертного класса передали сегодня 6-й больнице Минска  от организаций, подчиненных...
 
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