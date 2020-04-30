ЕС поставил Лукашенко перед выбором: 60 млн евро или парад с футболом

Жозеп Баррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в интервью корреспонденту Свободы Рихарду Юзвяку. Об этом сообщил, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в интервью корреспондентуРихарду Юзвяку.





Отвечая на вопрос, действительно ли заявление Александра Лукашенко о том, что коронавирусная пандемия является «психозом», не повлияет на отношения Брюсселя с Минском, Баррель отметил:





"Не далее как на прошлой неделе я разговаривал с министром иностранных дел Беларуси, господином Макеем. И я подчеркнул, что совместная работа в рамках многосторонней системы является наиболее эффективным способом реагирования на коронавирусный кризис.





И я также знаю, что власти Беларуси уже тесно сотрудничают с Всемирной организацией здравоохранения, но также знаю, что нужно больше. Таким образом, я призываю власти Беларуси придерживаться рекомендаций ВОЗ относительно предотвращения пандемии.





И чтобы помочь, мы уже говорили о нашей поддержке, и в эту поддержку входит более 60 миллионов [евро] для системы здравоохранения. Так что мы приносим и предлагаем помощь. Но с другой стороны, мы просим придерживаться рекомендаций ВОЗ относительно пандемии.





Невозможно, чтобы с одной стороны предлагалась помощь, [а с другой] не выполняли рекомендаций, которые мы реализуем в наших странах и просим всех выполнять"









Напомним, 21 апреля заместитель главы Еврокомиссии Жозеп Баррель сообщил в разговоре с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, что Беларуси выделено более 60 млн евро из средств, выделенных на программы двустороннего сотрудничества в рамках Глобальной программы поддержки участников Восточного партнерства.





Ранее сообщалось, что эти деньги пойдут на неотложные и среднесрочные нужды: например на покупку автомобилей скорой помощи и респираторов, а также на трансграничные проекты.





Всемирная организация здоровья (WHO) опубликовала резюме о миссии в Беларуси 8-11 апреля. Ключевые рекомендации для Беларуси в связи с эпидемией COVID-19 остались почти такими же, как раньше, некоторые были дополнены:





- приостановить все массовые мероприятия, в том числе спортивные, культурные, политические (такого слова в прежних рекомендациях не было, есть только в российской, но не английской версии) и религиозные;





- обеспечить дальнейшую изоляцию и лечение пациентов с COVID-19 и изоляцию в условиях карантина тех, кто с ними контактировал;





- внедрить (в английской версии — «дать возможность для») дистанционную работу и дистанционное обучение;





- прекратить деятельность всех «вторичных» (в английской версии — «необязательных») организаций, предприятий и субъектов экономики и др.