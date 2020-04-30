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Михаил Мишустин заразился коронавирусом
30.04.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Об этом сам Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину. Премьер добавил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием. Правительство будет активно работать, сам Мишустин также будет на связи.
О том, что у Мишустина выявили коронавирус, ранее со ссылкой на два источника сообщила Baza.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости.
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