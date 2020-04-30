Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»





Об этом сам Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину. Премьер добавил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием. Правительство будет активно работать, сам Мишустин также будет на связи.





О том, что у Мишустина выявили коронавирус, ранее со ссылкой на два источника сообщила Baza.



