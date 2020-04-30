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У премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирус
30.04.2020 20:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус.
«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.
И. о. главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», - сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром...
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