У премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирус

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус.



Фото: kremlin.ru

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

И. о. главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.