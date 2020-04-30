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Бундеслига не возобновится 9 мая. Правительство отложило решение до следующей недели

30.04.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сезон в чемпионате Германии не возобновится 9 мая.

Правительство Германии отложило решение о возвращении лиги до следующей недели.

Канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель провели в четверг саммит, где обсудили воздействие коронавируса на страну. Глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун должен представить проект резолюции на следующем собрании, которое состоится 6 мая. 

На прошлой неделе Немецкая футбольная лига (DFL) заявила, что будет готова вернуться 9 мая, добавив, что решение об этом все равно примут политики. Поскольку решение о возможном возвращении Бундеслиги отложено до следующей недели, перезапуск 9 мая не обсуждается.

Ранее сообщилось, что клубы уверены, что чемпионат Германии вернется в мае, независимо от того, что решат политики на саммите. Клубы Бундеслиги продолжают тренироваться в небольших группах.

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