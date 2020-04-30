Беларусь получит помощь от ЕС только в случае выполнения рекомендаций ВОЗ

Европейский союз назвал условие, выполнение которого позволит нашей стране получить 60 млн евро помощи в борьбе с коронавирусом.

Как рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Беларусь должна выполнять рекомендации ВОЗ в борьбе с пандемией.

«Я призываю власти Беларуси придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения относительно предотвращения пандемии», – заявил он в интервью с журналистом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Рикардом Йозвяком.

Боррель отметил, что ЕС готов предоставить помощь Беларуси, но об этом можно будет говорить только в случае выполнения рекомендаций.

«Невозможно, чтобы с одной стороны предлагали помощь, (а с другой) не выполняли рекомендаций, которые мы реализовываем в наших странах и просим всех выполнять», – заявил глава европейской дипломатии.

В рамках глобального ответа ЕС на вспышку коронавируса был создан пакет поддержки для шести стран Восточного партнерства на общую сумму 80 млн евро для неотложных потребностей в секторе здравоохранения и 883 млн евро для краткосрочных потребностей в социально-экономической сфере. Из этой поддержки Беларуси предназначено более 60 млн евро, что обсуждалось 21 апреля с главой МИД Владимиром Макеем.

Напомним, что в Европейской комиссии ранее выразили обеспокоенность ситуацией с COVID-19 в Беларуси. Там отмечают, что Беларусь не предпринимает таких мер для предотвращения распространения COVID-19.

Как заявили ранее в ВОЗ, вспышка коронавируса перешла в фазу контактной передачи на уровне общества. В организации рекомендовали Беларуси срочно принять дополнительные меры. Среди показанных мер - отмена всех массовых мероприятий, перевод на удаленную работу и обучение всех возможных категорий граждан, минимизация передвижения людей, входящих в группы риска. В ООН также заявили , что для Беларуси настало время незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования.