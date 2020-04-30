|
Беларусь получит помощь от ЕС только в случае выполнения рекомендаций ВОЗ
01.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Европейский союз назвал условие, выполнение которого позволит нашей стране получить 60 млн евро помощи в борьбе с коронавирусом.
Как рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Беларусь должна выполнять рекомендации ВОЗ в борьбе с пандемией.
«Я призываю власти Беларуси придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения относительно предотвращения пандемии», –
Боррель отметил, что ЕС готов предоставить помощь Беларуси, но об этом можно будет говорить только в случае выполнения рекомендаций.
«Невозможно, чтобы с одной стороны предлагали помощь, (а с другой) не выполняли рекомендаций, которые мы реализовываем в наших странах и просим всех выполнять», – заявил глава европейской дипломатии.
В рамках глобального ответа ЕС на вспышку коронавируса был создан пакет поддержки для шести стран Восточного партнерства на общую сумму 80 млн евро для неотложных потребностей в секторе здравоохранения и 883 млн евро для краткосрочных потребностей в социально-экономической сфере. Из этой поддержки Беларуси предназначено более 60 млн евро, что обсуждалось 21 апреля с главой МИД Владимиром Макеем.
Напомним, что в Европейской комиссии ранее
Как
Отметим, что 9 мая в Минске и других городах пройдет парад к Дню Победы. Майские демонстрации, однако,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз назвал условие, выполнение которого позволит нашей стране получить 60 млн евро помощи в борьбе с коронавирусом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)