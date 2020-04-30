В чем искать точки опоры, если тест на коронавирус дал положительный результат? Мнение эксперта-психолога

Источник материала: ОНТ

Что делать человеку, у которого тест на коронавирус показал положительный результат, в чем искать точки опоры? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил психолог Сергей Кручинин.

Сергей Кручинин: «Есть определенная психологическая закономерность, которая возникает у человека, когда он узнает о каком-то своем диагнозе. И первая реакция – этого не может быть. Это отрицание. Как правило, это хорошо видно на всех серьезных заболеваниях, здесь механизм не меняется, например, «у меня не может быть онкологии, это не онкология», либо «у меня не может быть ВИЧ». Тут же появляются и ВИЧ-диссиденты, которые говорят, что ВИЧ не существует. Здесь то же самое. Тут во многом главная сложность заключается в том, что принятие диагноза означает изменение поведения. И нужно настроиться на позитив. Сложность есть, конечно, потому что, если в какой-то другой болезни у нас есть близкие и друзья, которые будут нас поддерживать и, соответственно, будут с нами, то теперь, наоборот, нужно от них дистанцироваться.

В принципе, любая болезнь протекает у человека по-разному. И здесь важно, какой тип реагирования человек предполагает: он будет верить и помогать исцелению от болезни, или же он будет просто лежать и наблюдать. Протекать болезнь будет по-разному, с одинаковыми лекарствами – это все равно зависит от нашей психосоматики».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram