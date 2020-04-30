"Сгорели на работе!" Журналист был в прямом эфире, а за его спиной прошла обнажённая коллега





Т от самый кадр / Скриншот с видео





Он же ничего не заметил, поскольку увлёкся рассказом о пандемии коронавируса. Видео этого эфира из квартиры журналиста уже посмотрели миллионы человек. Женщину опознали. Выяснилось, что это была не жена Мерлоса, а телеведущая Алексия Ривас, которая ранее работала в спортивном издании "Marca".







