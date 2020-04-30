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"Сгорели на работе!" Журналист был в прямом эфире, а за его спиной прошла обнажённая коллега

30.04.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Испанский журналист Альфонсо Мерлос был в прямом эфире, когда за его спиной прошла... обнажённая женщина.


Тот самый кадр / Скриншот с видео

Он же ничего не заметил, поскольку увлёкся рассказом о пандемии коронавируса. Видео этого эфира из квартиры журналиста уже посмотрели миллионы человек. Женщину опознали. Выяснилось, что это была не жена Мерлоса, а телеведущая Алексия Ривас, которая ранее работала в спортивном издании "Marca".
 
 
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Испанский журналист Альфонсо Мерлос был в прямом эфире, когда за его спиной прошла... обнажённая женщина.
 
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