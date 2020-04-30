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Неравнодушные белорусы всеми способами стараются поддержать медиков

30.04.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Понимая, в какой непростой ситуации сейчас находятся наши медики, все больше белорусов готовы поддержать врачей. Предприятия, частный бизнес, волонтеры. И это как раз тот случай, когда маленькой помощи не бывает. От средств индивидуальной защиты до горячего обеда - все, чтобы хоть немного облегчить их труд и почувствовать. Репортаж Марины Романовской. 

Через месяц у Никиты Дранькова ответственный выбор. Нужно определяться со специализацией. А пока посчитал своим долгом помочь старшим коллегам. К слову, такое стремление поддержал и отец - тоже медик.

Только из Витебского медицинского университета сегодня в больницах помогают врачам более сотни студентов-старшекурсников. Артем Ковалевский окончил Оршанский медколледж, позже стал студентом Витебского меда. Сейчас на передовой, работает на скорой. Защитные экраны, специальные костюмы, перчатки. Студенты, как и врачи, работают в полной экипировке. И это не просто. Но безопасность и личная, и пациентов превыше всего. 

Инициатива объединяет и крупные предприятия, и небольшие компании


Неравнодушные белорусы всеми способами стараются поддержать наших медиков. Инициатива объединяет и крупные предприятия, и небольшие компании. Помощь оказывают больницам, поликлиникам, лабораториям. К благотворительному марафону подключились во всех регионах. 

Обеденный зал этого гомельского кафе пустует, но работа на кухне не останавливается. Обеды для врачей здесь готовят с начала апреля. Решение поддержать медиков приняли всем коллективом. В меню - супы, салаты, горячее. Чтобы вкусно было, как дома. 


Неравнодушные белорусы всеми способами стараются поддержать медиковМинска сегодня получила аппарат ИВЛ экспертного класса" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1588272273325940.jpg" height="544" title="6-я больница Минска сегодня получила аппарат ИВЛ экспертного класса">


А 6-я больница Минска сегодня получила аппарат ИВЛ экспертного класса. Его передали от организаций, подчиненных оперативно-аналитическому центру при Президенте Беларуси. Больница одна из первых в столице стала принимать пациентов с COVID-19. За это время здесь же  родились четверо здоровых детей у пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией. Еще одним подарком станет  мобильный аппарат УЗИ, который будет особенно востребован в родильном отделении. 

Одноразовые маски, перчатки, антисептики и бутилированная вода. Все, что сейчас необходимо медикам, передали волонтеры и для Могилевской станции скорой медицинской помощи. Здесь ежедневно на страже здоровья три десятка бригад. Зона ответственности - областной центр и район. А еще в руках волонтеров и такие яркие открытки со словами благодарности и поддержки. Их рассылают медикам по всей стране. Ведь это хорошая возможность, пусть и не лично, но сказать спасибо нашим врачам.
 
Теги: Минск
 
 
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Понимая, в какой непростой ситуации сейчас находятся наши медики, все больше белорусов готовы поддержать врачей. Предприятия, частный бизнес, волонтеры. И это как...
 
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