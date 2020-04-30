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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ослабить карантинные ограничения призывают многие медики, бизнесмены и политики Карантин, без сомнений, вызовет негативные экономические последствия. В Швеции, как известно, отказались от введения тотальной изоляции. В стране работают детские...

Карантин, без сомнений, вызовет негативные экономические последствия. В Швеции, как известно, отказались от введения тотальной изоляции. В стране работают детские сады и школы. Можно посещать парки и кафе. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл разрешает ходить на работу и учебу даже тем, у кого в семье есть заболевший коронавирусом, хоть и рекомендует таким гражданам все же оставаться дома. С тем, что возобновлять производственную деятельность необходимо как можно скорее, согласны и в Италии.