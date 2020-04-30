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Эпидемиолог о пандемии: пик COVID-19 ожидается в середине мая

30.04.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Вакцина от коронавируса появится не раньше 2021 года. Таким мнением поделился заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич. Он отметил, что пик заболеваемости, по исследованиям международных экспертов, придется на 20-ые числа мая и дальше пойдет на спад. Опираясь на международный опыт, можно отследить, как уже сегодня формируется коллективный иммунитет и с какими вызовами столкнется мировая система здравоохранения. 

Почему в Беларуси не ввели карантин? Можно ли перенести коронавирус, не заметив его, и как формируется коллективный иммунитет? Ответы на самые актуальные вопросы - смотрите в воскресенье в "Главном эфире".

 
 
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Вакцина от коронавируса появится не раньше 2021 года. Таким мнением поделился заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич. Он...
 
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