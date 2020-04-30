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Игроки, тренеры и администрация «Динамо-Молодечно» перечислили деньги местной больнице на борьбу с COVID-19
30.04.2020 21:50 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игроки, тренеры и администрация «Динамо-Молодечно» сделали свой вклад в дело борьбы с COVID-19.
Они перечислили денежные средства на счет учреждения здравоохранения «Молодечненская центральная районная больница» для закупки самого необходимого оборудования и средств защиты.
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 30 апреля – более 3,2 миллионов случаев. Более 984 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 227 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 14027 случаев заражения коронавирусом. 2386 человек выздоровели и 89 умерли.
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Игроки, тренеры и администрация «Динамо-Молодечно» перечислили деньги местной больнице на борьбу с COVID-19
Игроки, тренеры и администрация «Динамо-Молодечно» сделали свой вклад в дело борьбы с COVID-19.
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