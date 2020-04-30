Медработникам с COVID-19 профсоюзы выплатят до 5000 рублей. Кто и какую сумму получит

Источник материала: Tut.by

Профсоюзы выплатят материальную помощь медикам, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом, если они сами заразятся COVID-19. Деньги будут выделять из специального страхового фонда. Если медработник пробудет на больничном больше 21 дня, то ему выплатят из фонда 600 рублей. Максимальная сумма в 5000 рублей будет выдана родственникам медика в случае его смерти. Одно из главных условий - чтобы медработник состоял в профсоюзе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кто из работников и какую матпомощь сможет получить

Речь идет о выплатах, которые могут получить медицинские работники, которые работают с зараженными коронавирусом больными. Это не только врачи, медсестры, которые лечат людей с COVID-19 в специализированных отделениях больниц. Как пояснили в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения, материальную помощь получат и заразившиеся врачи и медсестры поликлиник, водители скорой помощи и другие, кто заболел и ушел на больничный. Деньги будут выплачиваться из специального страхового фонда, куда делают отчисления все отраслевые профсоюзы, в том числе и федерация.

Как рассказали в Федерации профсоюзов, в фонде уже накоплено больше 500 тысяч рублей. Около 15 тысяч из него уже выплачено медработникам.

Те кто уходят на больничный больше чем на 21 день, получат из фонда 600 рублей. Если медработник из-за коронавируса получит группу инвалидности, то ему положены более крупные выплаты. За III группу — 1 тысяча рублей, за II с возможностью работать — 1,5 тысячи, а за нерабочую — 2 тысячи, за I группу — 3 тысячи рублей. В случае смерти медработника, его семье перечислят 5 тысяч рублей. Отметим, что родственники медика в случае его смерти смогут получить и другие выплаты - про них ниже.

Если медики будут на больничном меньше 21 дня, то им обещают выплатить около 200 рублей. Однако эти деньги возьмут не из страхового фонда, а направят отраслевые профсоюзные организации.

Что нужно сделать, чтобы получить матпомощь

Чтобы получить денежную компенсацию, работнику нужно заполнить заявление от профсоюзной организации учреждения здравоохранения и приложить листок нетрудоспособности. Правда, чтобы получить деньги, медработник должен состоять в профсоюзе.

Какие еще выплаты могут получить родственники умершего работника

Все выплаты, которые могут получить родственники работника, можно разбить на 3 большие группы, отмечает старший юрист компании REVERA Дмитрий Зикрацкий.

Первая группа - это стандартные выплаты в отношении любых умерших. В этом случае родственники любого умершего работника могут рассчитывать на 2 суммы:

зарплата, которая не была выплачена ко дню смерти. Эта выплата предусмотрена статьей 77 Трудового кодекса. Она выплачивается нанимателем не позднее 7 календарных дней после получения заявления члена семьи умершего работника, либо лица состоявшего на его иждивении.

пособие на погребение, которое выплачивается лицу, взявшему на себя организацию погребения умершего и не получившему на безвозмездной основе гарантированные услуги по погребению. Размер пособия рассчитывается исходя из средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти. Пособие выплачивается нанимателем единовременно в течение 1 дня после получения заявления лиц, взявшего на себя организацию похорон.

Вторая группа - добровольные выплаты нанимателем по внутренним документам. "В зависимости от социальной политики нанимателя могут быть предусмотрены дополнительные выплаты — материальная помощь, в соответствии с внутренними документами (это может быть отдельное положение о матпомощи, либо общее положение об оплате труда), либо в соответствии с коллективным договором, заключенным нанимателем с работниками (как правило в лице профсоюза)", - уточняет Дмитрий Зикрацкий.

Третья группа выплат - специальные выплаты в отношении работников, которые умерли в связи с профессиональными заболеваниями. В этом случае родственники умершего могут рассчитывать на пособия, выплачиваемые за счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по президентскому указу №300 от 25 августа 2006 года).

В этом случае родственники вправе рассчитывать на 3 суммы:

компенсация оплаты расходов на погребение умершего;

единовременная выплата, которая определяется в шестикратном размере средней зарплаты, которая умножается на индивидуальный коэффициент заработка (дохода) застрахованного;

ежемесячные страховые выплаты (средняя зарплата умножается на индивидуальный коэффициент заработка (дохода) застрахованного).

Такие ежемесячные страховые выплаты производятся до того момента, когда у умершего работника будут иждивенцы. К примеру, несовершеннолетним детям (до достижения 18 лет), супруге, которая на момент его смерти была в отпуске по беременности и родам (до окончания этого отпуска), пенсионерам (пожизненно).