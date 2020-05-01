«Спрашивают самые смелые». Как на предприятиях и заводах готовят вопросы президенту

Источник материала: Tut.by

Визиты Александра Лукашенко на предприятия и заводы в регионах не редкость. Чаще всего президент тщательно инспектирует предприятие, но иногда находит время и на общение с трудовым коллективом. И тогда появляются кадры, где сотрудники задают президенту вопросы на злободневную тему: будь то ситуация с коронавирусом, продление каникул из-за пандемии или даже выборы.

TUT.BY узнал, кто придумывает вопросы для президента на заводах, как отбирают сотрудников, которые будут их задавать, и привозит ли на предприятия вопросы «от народа» Администрация президента.



Фото: пресс-служба президента

«У наших работников всегда есть вопросы к руководителю страны»

С начала года президент посетил шесть предприятий, на четырех из которых пообщался с сотрудниками. Но рассказывать, как готовились к визиту президента, TUT.BY захотели не везде.

На швейную фабрику «Славянка» в Бобруйск, которая из-за пандемии коронавируса перестала шить одежду и стала выпускать марлевые повязки и защитные костюмы для медиков, президент приезжал 21 апреля. Там во время общения с главой государства одна из швей заметила , что сейчас между родителями идет спор — отправлять детей в школу или нет, и спросила мнение Лукашенко по этому вопросу. Лукашенко отметил, что, пока он президент, он за это отвечает, поэтому и было принято решение возобновить учебный процесс.



Фото: пресс-служба президента

Директор «Славянки» Теймураз Бочоришвили рассказывает, что вопрос президенту выбрали из тех, что были в коллективе: перед визитом в коллективе «Славянки» прорабатывали вопросы, выясняли, что сотрудники хотели бы спросить у него. Он заверяет, что Администрация президента в подготовке «специального человека со специальным вопросом» участия не принимала.

— Администрация президента в этом участия никакого не принимает, их задача — организация самого визита, а уже принимающая сторона, мы, должны провести, показать свои лучшие стороны. И в то же время мы, пользуясь моментом, хотели бы и спросить у президента о том, что в конкретный момент волнует. Наши работники всегда имеют вопросы к руководителю страны, — говорит директор «Славянки».

По словам Теймураза Бочоришвили, раньше людей чаще волновали бытовые вопросы, а сейчас — все, что связано с эпидемией, и, конечно, дети.

— А кто будет задавать? Ну, кто самый смелый. У нас есть девчонки красивые, смелые, кто-то хочет и показаться. Вы же помните, как в школе, в студенческие годы всегда были самые смелые, которые не побоятся спросить. Но этот вопрос не то что подготовленный, он из жизни, — рассказывает Теймураз Бочоришвили.

«Спрашивали о том, что волнует людей»

На «Белгипс» президент приезжал в конце марта и тоже общался с трудовым коллективом. На видео попали вопросы от инженера-механика Дмитрия — о дороге из Гатово в Минск и от бухгалтера Марии — о том, что нужно сделать, чтобы праздник 9 Мая «не затерялся во всем этом негативном информационном потоке?».



Фото: пресс-служба президента

Заместитель директора «Белгипса» по правовым и социальным вопросам Анна Кирпиченко рассказывает, что вопросы заранее обсуждали в коллективе и выбрали те, которые в компетенции президента.

— Когда готовились к визиту, знали, что у нас будет беседа с главой государства, и мы спросили у коллектива, кто смелый, чтобы задать вопрос. Вызвались люди добровольно. Вопросы — от предприятия в целом. Мы опрашивали людей, с руководителем обсуждали вопросы, потому что людей многое волнует, иногда даже то, за что глава государства и не должен отвечать — не его уровень, — говорит Анна Степановна.

Замдиректора отмечает, что если в процессе подготовки были какие-то сложности, то предприятие могло обратиться к Администрации президента. Но с вопросами на «Белгипсе» справились сами.

— Чтобы уже из Администрации приехали и эти вопросы нам привезли и только эти вопросы можно задавать и никаких других — такого не было. Вопросы были чисто от коллектива, то, что волнует людей, — говорит Анна Кирпиченко.

«У нас в Кореличах демократично: хочешь задать вопрос президенту — тяни руку»

На заводе «Кореличи-лен», где президент был в сентябре прошлого года, вопросы президенту, как рассказывает руководство, сотрудники вызвались задавать сами.



Фото: пресс-служба президента

— Сами, конечно, сами люди вызывались, кто же их заставит? Если я не хочу, вы меня никакой силой не заставите. А если есть момент, то почему не поинтересоваться у первого лица? Он всю правду скажет, это не какая-то бабушка в подворотне. Я привык верить только фактам. У нас кто желал, тот и задавал вопрос, — рассказывает главный инженер завода Иван Лаврович.

На видео попал лишь один вопрос: президента в преддверии парламентских выборов попросили оценить политическую гонку — 2019 и поделиться его мнение о «так называемых провластных кандидатах». Главный инженер говорит, что президенту тогда задали несколько вопросов. И ни один из них, в том числе о выборах, заранее не обсуждали.

— Не помню, чтобы в коллективе обговаривали вопросы заранее. Люди просто тянули руку и им давали микрофон, чтобы задать вопрос президенту.

— Как у вас демократично.

— У нас в Кореличах все так.