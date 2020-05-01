ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Спрашивают самые смелые». Как на предприятиях и заводах готовят вопросы президенту

01.05.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Визиты Александра Лукашенко на предприятия и заводы в регионах не редкость. Чаще всего президент тщательно инспектирует предприятие, но иногда находит время и на общение с трудовым коллективом. И тогда появляются кадры, где сотрудники задают президенту вопросы на злободневную тему: будь то ситуация с коронавирусом, продление каникул из-за пандемии или даже выборы.

TUT.BY узнал, кто придумывает вопросы для президента на заводах, как отбирают сотрудников, которые будут их задавать, и привозит ли на предприятия вопросы «от народа» Администрация президента.


Фото: пресс-служба президента

«У наших работников всегда есть вопросы к руководителю страны»

С начала года президент посетил шесть предприятий, на четырех из которых пообщался с сотрудниками. Но рассказывать, как готовились к визиту президента, TUT.BY захотели не везде.

На швейную фабрику «Славянка» в Бобруйск, которая из-за пандемии коронавируса перестала шить одежду и стала выпускать марлевые повязки и защитные костюмы для медиков, президент приезжал 21 апреля. Там во время общения с главой государства одна из швей заметила, что сейчас между родителями идет спор — отправлять детей в школу или нет, и спросила мнение Лукашенко по этому вопросу. Лукашенко отметил, что, пока он президент, он за это отвечает, поэтому и было принято решение возобновить учебный процесс.


Фото: пресс-служба президента

Директор «Славянки» Теймураз Бочоришвили рассказывает, что вопрос президенту выбрали из тех, что были в коллективе: перед визитом в коллективе «Славянки» прорабатывали вопросы, выясняли, что сотрудники хотели бы спросить у него. Он заверяет, что Администрация президента в подготовке «специального человека со специальным вопросом» участия не принимала.

— Администрация президента в этом участия никакого не принимает, их задача — организация самого визита, а уже принимающая сторона, мы, должны провести, показать свои лучшие стороны. И в то же время мы, пользуясь моментом, хотели бы и спросить у президента о том, что в конкретный момент волнует. Наши работники всегда имеют вопросы к руководителю страны, — говорит директор «Славянки».

По словам Теймураза Бочоришвили, раньше людей чаще волновали бытовые вопросы, а сейчас — все, что связано с эпидемией, и, конечно, дети.

— А кто будет задавать? Ну, кто самый смелый. У нас есть девчонки красивые, смелые, кто-то хочет и показаться. Вы же помните, как в школе, в студенческие годы всегда были самые смелые, которые не побоятся спросить. Но этот вопрос не то что подготовленный, он из жизни, — рассказывает Теймураз Бочоришвили.

«Спрашивали о том, что волнует людей»

На «Белгипс» президент приезжал в конце марта и тоже общался с трудовым коллективом. На видео попали вопросы от инженера-механика Дмитрия — о дороге из Гатово в Минск и от бухгалтера Марии — о том, что нужно сделать, чтобы праздник 9 Мая «не затерялся во всем этом негативном информационном потоке?».


Фото: пресс-служба президента

Заместитель директора «Белгипса» по правовым и социальным вопросам Анна Кирпиченко рассказывает, что вопросы заранее обсуждали в коллективе и выбрали те, которые в компетенции президента.

— Когда готовились к визиту, знали, что у нас будет беседа с главой государства, и мы спросили у коллектива, кто смелый, чтобы задать вопрос. Вызвались люди добровольно. Вопросы — от предприятия в целом. Мы опрашивали людей, с руководителем обсуждали вопросы, потому что людей многое волнует, иногда даже то, за что глава государства и не должен отвечать — не его уровень, — говорит Анна Степановна.

Замдиректора отмечает, что если в процессе подготовки были какие-то сложности, то предприятие могло обратиться к Администрации президента. Но с вопросами на «Белгипсе» справились сами.

— Чтобы уже из Администрации приехали и эти вопросы нам привезли и только эти вопросы можно задавать и никаких других — такого не было. Вопросы были чисто от коллектива, то, что волнует людей, — говорит Анна Кирпиченко.

«У нас в Кореличах демократично: хочешь задать вопрос президенту — тяни руку»

На заводе «Кореличи-лен», где президент был в сентябре прошлого года, вопросы президенту, как рассказывает руководство, сотрудники вызвались задавать сами.


Фото: пресс-служба президента

— Сами, конечно, сами люди вызывались, кто же их заставит? Если я не хочу, вы меня никакой силой не заставите. А если есть момент, то почему не поинтересоваться у первого лица? Он всю правду скажет, это не какая-то бабушка в подворотне. Я привык верить только фактам. У нас кто желал, тот и задавал вопрос, — рассказывает главный инженер завода Иван Лаврович.

На видео попал лишь один вопрос: президента в преддверии парламентских выборов попросили оценить политическую гонку — 2019 и поделиться его мнение о «так называемых провластных кандидатах». Главный инженер говорит, что президенту тогда задали несколько вопросов. И ни один из них, в том числе о выборах, заранее не обсуждали.

— Не помню, чтобы в коллективе обговаривали вопросы заранее. Люди просто тянули руку и им давали микрофон, чтобы задать вопрос президенту.

— Как у вас демократично.

— У нас в Кореличах все так.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда, приезжая на предприятия и заводы в регионах, президент находит время на общение с трудовым коллективом и сотрудники предприятия задают президенту вопросы...
 
Новости дня
Новости
 
США готовят против Китая санкции за COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика