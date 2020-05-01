США готовят против Китая санкции за COVID-19









"Администрация Трампа работает над долгосрочным планом наказания Китая сразу на нескольких фронтах из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Сам президент Дональд Трамп неоднократно обвинял Пекин в недопустимых ошибках и попытках скрыть распространение эпидемии COVID-19. Однако на этот раз усилия США "выходят далеко за рамки стратегии избирательной кампании" Трампа, уверяют источники.

При этом, по информации чиновников, в Вашингтоне рассматривают введение целого комплекса инструментов, в том числе, "санкций, отмена долговых обязательств США, а также разработка новой торговой политики".

"Мы должны быть осторожными относительно того, как это сделать. Однако мы найдем способ показать китайцам, что их действия являются абсолютно достойными наказания", - подчеркнул чиновник.

ТАСС . Сам Трамп говорит о введении дополнительных пошлин на товары из Китая из-за распространения коронавируса, пишет





Ему был задан вопрос о том, способно ли правительство США отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед КНР "в качестве наказания за вирус". "Я могу сделать это иным образом. Могу добиться того же, но - даже ради (получения) большего объема денежных средств - просто введением пошлин. Так что мне не обязательно делать это (отказываться от части долга)", - сказал он.





Он напомнил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму порядка $1 трлн.





Трамп признал, что, "если начинать играть в эти игры", отказываться от части долга, то ни к чему хорошему такая политика не приведет. "Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара", - подчеркнул президент.