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США готовят против Китая санкции за COVID-19

01.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская администрация разрабатывает меры наказания для Китая из-за коронавируса. В том числе рассматриваются варианты с санкциями и пошлинами. В США разрабатывают масштабный пакет наказания, в том числе санкций против Китая за умышленные попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса. Об этом пишет CNN со ссылкой на несколько источников.



 
"Администрация Трампа работает над долгосрочным планом наказания Китая сразу на нескольких фронтах из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
 
Сам президент Дональд Трамп неоднократно обвинял Пекин в недопустимых ошибках и попытках скрыть распространение эпидемии COVID-19. Однако на этот раз усилия США "выходят далеко за рамки стратегии избирательной кампании" Трампа, уверяют источники.
 
При этом, по информации чиновников, в Вашингтоне рассматривают введение целого комплекса инструментов, в том числе, "санкций, отмена долговых обязательств США, а также разработка новой торговой политики".
 
"Мы должны быть осторожными относительно того, как это сделать. Однако мы найдем способ показать китайцам, что их действия являются абсолютно достойными наказания", - подчеркнул чиновник.
Сам Трамп говорит о введении дополнительных пошлин на товары из Китая из-за распространения коронавируса, пишет ТАСС.

Ему был задан вопрос о том, способно ли правительство США отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед КНР "в качестве наказания за вирус". "Я могу сделать это иным образом. Могу добиться того же, но - даже ради (получения) большего объема денежных средств - просто введением пошлин. Так что мне не обязательно делать это (отказываться от части долга)", - сказал он.

Он напомнил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму порядка $1 трлн.

Трамп признал, что, "если начинать играть в эти игры", отказываться от части долга, то ни к чему хорошему такая политика не приведет. "Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара", - подчеркнул президент.
 
 
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Американская администрация разрабатывает меры наказания для Китая из-за коронавируса. В том числе рассматриваются варианты с санкциями и пошлинами. В США...
 
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