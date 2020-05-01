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Американская разведка выяснила истинное происхождение COVID-19

01.05.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По поручению президента США Дональда Трампа американская разведка провела исследование и обнародовала первые данные о происхождении коронавируса COVID-19.

Согласно заявлению аппарата директора Национальной разведки США, пока нет оснований сомневаться в выводе ученых о том, что COVID-19 не был создан искусственно или генетически модифицирован из других коронавирусов.

Между тем, разведка продолжит изучать все имеющиеся данные для окончательного вывода. В частности, открытым еще остается вопрос относительно того, началась ли вспышка коронавируса через контакт с зараженными животными или стала результатом несчастного случая в лаборатории Уханя.

Также американская разведка также пока не ответила на вопрос, который поставил перед ней Трамп, который поручил выяснить, скрывал ли Китай, а вместе с ним  и ВОЗ какую-то информацию о коронавирусе.

 
 
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По поручению президента США Дональда Трампа американская разведка провела исследование и обнародовала первые данные о происхождении коронавируса COVID-19.
 
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