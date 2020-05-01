Стали известны данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 1 мая

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси на 1 мая выздоровели и выписаны 2 918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 14 917 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 тысяч 262 теста

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.