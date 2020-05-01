|
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 1 мая
01.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Зарегистрированы 14 917 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 тысяч 262 теста
За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)