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За год белорусы взяли в кредит почти 3 млрд рублей. В марте прирост был максимальным за последние месяцы
01.05.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 1 апреля общий объем задолженности физлиц по потребительским кредитам составил 14 миллиардов 871,2 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма увеличилась на 433,6 миллиона рублей. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость и авто, а также карты рассрочки.
Мартовский кредитный прирост оказался самым заметным за последние месяцы. Например, за январь задолженность белорусов перед банками выросла на 109,3 миллионов рублей, а за февраль — на 175,4 миллиона. По сравнению с началом года кредитная задолженность белорусов перед банками выросла на 718,8 миллиона рублей, с 1 апреля прошлого года — на 2 миллиарда 898,5 миллионов рублей.
На потребительские кредиты приходится 5 миллиардов 838,7 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма увеличилась на 284,8 миллиона рублей, с началом года — на 357,7 миллионов, с апрелем прошлого года — на 1 миллиард 277 миллионов рублей.
Задолженность белорусов по кредитам на недвижимость на 1 апреля составила 8 миллиардов 933,8 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма выросла на 150,4 миллиона рублей, с началом года — на 366 миллионов, с прошлым годом — на 1 миллиард 522,8 миллиона рублей.
Общая кредитная задолженность физлиц преодолела отметку в 14 миллиардов рублей в январе 2020 года, в 13 миллиардов рублей — в сентябре 2019 года, 12 миллиардов рублей — в
20 марта Нацбанк
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За год белорусы взяли в кредит почти 3 млрд рублей. В марте прирост был максимальным за последние месяцы
Белорусы продолжают бить кредитные рекорды.
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